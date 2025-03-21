Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerine Sert Müdahale! 7 Öğrenci Gözaltında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve daha sonrasında gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar Denizli'de de sürdü. Pamukkale Üniversitesi öğrencileri 7 öğrenciyi de gözaltına aldı.

Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerine Sert Müdahale! 7 Öğrenci Gözaltında

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ve gözaltına alınmasına tepki gösteren Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, bugün AMFİ Park önünde toplanarak yürüyüş düzenlemek istedi. Polis güvenlik gerekçesi nedeniyle yürüyüşe izin vermedi.

Bunun üzerine öğrenciler polis barikatına doğru yürüyerek engeli aşmaya çalıştı. Polis ekipleri, biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulundu.

GRUP İKİYE BÖLÜNDÜ

Polis ekiplerinin TOMA ve biber gazı müdahalesinin ardından öğrenciler ikiye ayrıldı. Bir grup olay yerine en yakın toplu taşıma araçlarını kullanarak Çınar Meydanı’na indi. Diğer grup ise Forum Çamlık önünde yeniden bir araya gelerek Çınar Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.

7 ÖĞRENCİ GÖZALTINA ALINDI

Kampüs çevresindeki yürüyüş sırasında polis ekipleri, Lise Caddesi’nde 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Ardından 4 öğrenci daha gözaltına alınırken, bazı öğrenciler biber gazı ve cop darbelerinden etkilendi.

Gözaltına alınan öğrencilerin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: ANKA

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