Ekrem İmamoğlu'nun İfadesi Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi tamamlandı. İmamoğlu'nun yaklaşık 4 buçuk saat süren ifadesi ortaya çıktı.

'TÜM İSNATLARI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM'

120 sayfalık ifadesinde herhangi bir suç işlemediğini ve suçlamaları reddettiğini söyleyen İmamoğlu, "Soruşturma karalamaya ve suç üretmeye yönelik; soruşturmanın hiçbir mantıki, hukuki ve ikna edici yanı yok" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında ifade veren İmamoğlu, emniyette kendisine yönetilen tüm sorulara 'Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum' şeklinde cevap verdi.

İLK SORU 'ETKİN PİŞMANLIK'

İmamoğlu'na sorulan ilk sorunun da 'etkin pişmalık' olduğu öğrenildi. İmamoğlu bu soruya, "Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ihaleler ve sonuçları sorulan İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanlığı yapmış olan şahıslar başkan olduğu dönemlerde benim gibi ne ihalelere katılır, ne de ihalere imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” şeklinde yanıt verdi.

'BURADA BULUNMAMIN SEBEBİ SİYASİ MÜDAHALEDİR'

Gözaltına alınan kişilerin fotoğrafı gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulan İmamoğlu, soruların içeriğini anladığını söyleyerek, "Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir" şeklinde konuştu.

Mücadelenin yıllardır devam ettiğini söyleyen İmamoğlu, “Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibariyle Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi