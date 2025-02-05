Kurnaz Baklavacının Oyununu Bakanlık Bozdu, Fıstık Yerine Öyle Bir Şey Kullanmış ki

Taklit ve tağşiş listesini güncellemeye devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı listeye yeni bir gıda skandalı daha ekledi. Bakanlığın açıkladığı yeni listede fıstıklı baklavada ay çekirdeği tespit edildiği açıklandı.

4 Şubat tarihinde açıklanan listede Adana’nın Yüreğir ilçesinde üretilen En Tatlı Börek- Tülin Yücesoylu isimli şirketin özel fıstıklı baklavalarında ay çekirdeği kullandığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada akım hakine gelen Dubai çikolatası sonrasında fıstık fiyatları yüzde 25 oranında artmıştı. Kilosu 900 lira olan Antep fıstığı, çikolatanın meşhur olmasının ardından bin 300 liraya çıkarılarak zamlanmıştı.

FİYATI BİN 200’Ü GÖRDÜ

BAKTAD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, zamma ilişkin “Fiyatlarda son 1,5 ayda aşağı yukarı ortalama yüzde 25'lik bir suni artış söz konusu. Son dönemde rekolte çok yüksekti, bu sene 800 lira- 900 lira olan fıstık şu anda tekrar bin 200 bandını gördü” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi