ABD’nin Dev Medyasından Çarpıcı Türkiye Analizi! ‘Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Yenilgi’

Uluslararası basın kuruluşları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını yakından takip ediyor. ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarının başında gelen Bloomberg de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu’nba ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı.

'BATILI MÜTTEFİKLERDEN AZ SES ÇIKTI'

"Erdoğan Dünyanın Türkiye'deki Kargaşayı Görmezden Geleceğine Bahse Giriyor" başlığı verilen analizde, "En büyük siyasi rakibinin hapse atılmasının ardından Cumhurbaşkanı, NATO müttefiklerinin Türkiye'ye, demokrasi kavgasından daha fazla ihtiyaç duyduklarına güveniyor. Türkiye hafta sonunda Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibini hapse attığında binlerce protestocu sokaklara döküldü. Ülkenin Batılı müttefiklerinden daha az ses çıktı” ifadelerine yer verildi.

Analizde, ayrıca "Türkiye Cumhurbaşkanı ve NATO'nun en büyük ikinci ordusunun komutanı, dünyanın kendisine, ülkenin demokrasisi için verilen mücadeleye katılmaktan daha fazla ihtiyaç duyduğuna güveniyor. ABD ve Avrupa güvenlik sorunlarıyla meşgulken, Erdoğan kendisini Ukrayna'dan Orta Doğu ve Afrika'daki çatışma bölgelerine kadar kilit bir güç simsarı olarak konumlandırdı" denildi.

"Avrupa başkentlerinden gelen birkaç itiraz dışında, Pazar günü bir Türk mahkemesinin İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu resmen tutuklamasının ardından uluslararası tepkinin yokluğu dikkat çekiciydi" denilen değerlendirmede, Almanya'nın görevden ayrılan başbakanının İmamoğlu'nun günler önce gözaltına alınmasını "iç karartıcı" olarak nitelendirdiği de hatırlatıldı.

'DAHA GÖRÜLMEMİŞ BİR DURUM'

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'nın bunu bir iç mesele olarak yorumlamasının aktarıldığı analizde, daha önce de tutuklama ve soruşturma dalgasının yaşandığı hatırlatıldı. Analizde, "Ancak İmamoğlu gibi yüksek profilli ve bir sonraki seçimde Erdoğan'ı yenebileceği düşünülen bir ismin hapse atılması daha önce görülmemiş bir durum" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin artan stratejik öneminin demokratik eksikliklerinden daha ağır bastığını hesapladığının iddia edildiği analizde, "Yatırımcılar Türk varlıklarını terk ederken ve yabancı parayı ülkeye geri getirme yolunda son dönemde kaydedilen ilerlemeyi geri alma riskini taşırken bile, bu şimdiye kadar siyasi olarak karşılığını veren bir bahis" ifadesi kullanıldı.

'EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ YENİLGİ'

Ukrayna'daki savaş ve Trump'ın son dönemde yaptığı hamlelerin Avrupa'nın Türkiye'ye giderek daha fazla bağımlı hale getirdiğini hatırlatılırken, "54 yaşındaki belediye başkanı, yerel seçimlerde Erdoğan'ın seçtiği adayı mağlup ettiği 2019'dan bu yana önemli bir siyasi güç haline geldi. Bu başarısını geçen yıl Erdoğan'ın bir başka müttefikine karşı tekrarlayarak ana muhalefet grubunun Erdoğan'ın AKP'sine eşi benzeri görülmemiş bir yenilgi yaşatmasına yardımcı oldu" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2028'de yapılacak seçimlerde tekrar aday olmasının mümkün olmadığının vurgulandığı analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasayı değiştirmek için bazı hamleler yaptığı da savunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi