Amasra Maden Faciasında Şok! Karar Vicdanları Yaraladı

Bartın’ın Amasra ilçesinde, 14 Ekim 2022’de meydana gelen ve 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı madende gerçekleşen patlama sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman ve maden mühendisleri Levent Aydın ile İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı. Diğer 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılık tarafından hazırlanan 195 sayfalık iddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 25 Nisan’da görülen ilk duruşmada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında, hayatını kaybeden her madenci için "olası kast ile öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, ağır yaralanan dört işçi için de "olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama" suçundan 12 yıla kadar hapis istendi. Diğer 19 sanık için ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

KARAR DURUŞMASI

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşma öncesi salon çevresinde ve adliye binası önünde geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşmada mahkeme başkanının son sözlerini sorduğu tutuklu sanıklardan müessese müdürü Cihat Özdemir, "Daha öncesi beyanlarıma katılıyorum. Üzerime atılı suçları ve teknik suçlamaları da kabul etmiyorum. Ocaktaki eksiklikler tarafıma bildirilmemiştir. Patlamadan önce erken uyarı cihazlarında herhangi bir arıza olduğu tarafıma bildirilmemiştir. Bu sebepten dolayı tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

BERAATİNİ TALEP ETTİLER

İşletme müdürü Selçuk Ekmekçi ise "TTK'nın 40-50 yıllık eksikliklerini bizim üzerimize yıkmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Olay öncesinde iş güvenliği havalandırma tozla mücadelede herhangi bir eksik bildirilmedi. Beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Diğer tutuklu sanıklar Mehmet Tural ve Volkan Soylu da beraatlerini talep etti.

20 SANIĞA 17 YIL HAPİS CEZASI

Karanını açıklayan mahkeme heyeti ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklu sanıklar Cihat Özdemir’i 17 yıl, Selçuk Ekmekçi’yi 16 yıl 6 ay, Mehmet Tural’ı 16 yıl 6 ay hapis, Volkan Soylu’yu da 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklardan Levent Aydın 9 yıl, Şahan Kahraman 9 yıl, Recep Orhan 5 yıl, Hakkı Oğuz Karakuş 5 yıl, İbrahim Hakan Mengeş 5 yıl, Hidayet Gökdere 5 yıl, Fazıl Karaküp 5 yıl, Serkan Özdoğan 3 yıl 9 ay, Süleyman Sırrı Bayraktar 3 yıl 1 ay 15 gün, Mustafa Olgun 3 yıl 1 ay 15 gün, Mehmet Özdemir 3 yıl 9 ay, Ferhan Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Hüseyin Ogan 3 yıl 9 ay, Mehmet Güneş 3 yıl 1 ay 15 gün, Şenol Kaya 3 yıl 1 ay 15 gün ve Selami Yeşilsu da 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı. Sanıklardan Salih Atmaca, Tayfun Uça ve Onur Öztürk ise beraat etti.

AİLELER TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkemenin ardından ölen madencilerin yakınları karara tepki göstererek gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: DHA