Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabine iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Kabinede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasının hukuki ve asayiş boyutuyla ele alınması bekleniyor.

Gündemdeki bir diğer konunun ise iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak olarak tanımladığı süreç olacak.

Kaynak: İHA