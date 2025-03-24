LEVENT Füzesi Bir Testten Daha Tam Not Aldı

ROKETSAN’ın ürettiği yakın hava savunma füze sistemi LEVENT, bir test atışından daha tam not aldı.

Deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA/SİHA, satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate ve düşük radar kesit alanına sahip yakın hava savunma füze sistemi olan LEVENT bir kez daha test edildi.

Testlere ilişkin görüntüler paylaşılırken, ROKETSAN’ın sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Gücümüz tarihimizden, ilhamımız cesur LEVENT'lerden. Mavi Vatan'da yakın hava savunmamızın etkin imha gücü olacak LEVENT'in bir test atışı daha başarıyla tamamlandı. Su üstü platformlarımızın gücüne güç katacak teknolojiler geliştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA