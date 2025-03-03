Kara ATMACA Rekor Tazeledi
Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (ROKETSAN) tarafından geliştirilen karadan karaya seyir füzesi Atmaca UM (Kara Atmaca), rekor tazeledi. Türkiye'nin en uzun menzilli seyir füzesi Atmaca en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. O anları Roketsan sosyal medya hesabından yayımladı
Türkiye'nin en uzun menzilli seyir füzesi Atmaca UM atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi.
Roketsan'ın sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yapılan paylaşımda, "Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.
Kaynak: İHA
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