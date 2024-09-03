ROKETSAN Polonya'ya Açıldı

ROKET Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN), Avrupa'daki iş birliklerini daha da artırma hedefiyle Polonya'da gerçekleştirilen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO 2024'te yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ROKETSAN dünyanın birçok bölgesindeki önemli uluslararası fuarlara katılarak ürünlerini sergilemeye devam ediyor. Polonya'nın Kielce şehrinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı MSPO'ya da sahada başarısını kanıtlamış geniş ürün yelpazesi ile katılım sağlayan ROKETSAN, Avrupa ülkelerine olan ihracatını artırmayı hedefliyor. ROKETSAN, MSPO 2024'te Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) mühimmatları grubundan Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ailesi üyeleri MAM-C, MAM-L IIR ve MAM-T IIR'ı, anti-tank ürünlerinden KARAOK Kısa Menzilli Tanksavar Silahı ve UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'ni katılımcılara sunuyor. Ayrıca SOM (Stand-Off Mühimmatı) ve Çakır Seyir Füzeleri, Teber Güdüm Kiti, Sungur Hava Savunma Füze Sistemi, TRLG-122, TRLG-230, TRG-300 ve Mesafece Düzeltme Kiti de ROKETSAN'ın sergilediği ürünler arasında yer alıyor. 3 Eylül'de kapılarını açan fuar, 6 Eylül'e kadar birçok katılımcıyı ağırlayacak.

'HEDEF YENİ İHRACATLAR'

MSPO 2024'e katılımları ile ilgili açıklamalarda bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, "NATO müttefikleri olan Türkiye ve Polonya arasındaki iş birliği ve dostluk bağı her geçen gün gelişiyor. Özellikle son dönemde savunma gücüne büyük yatırımlar yaparak NATO'nun doğu kanadında önemli bir görev üstlenen Polonya'nın ev sahipliğini yaptığı MSPO 2024'e katılımımız bu açıdan da büyük önem taşıyor. ROKETSAN olarak hedefimiz hem Polonya hem de diğer Avrupa ülkeleri ile olan iş birliklerimizi artırarak ülkemize yeni ihracatlar kazandırmaktır" dedi.

Kaynak: DHA