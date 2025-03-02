Ankara'da Otomobille Taksi Çarpıştı: Yaralılar Var

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, H.Ç. (43) yönetimindeki 06 ECP 013 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara kara yolu Ahievran Kavşağı'nda S.E. (31) idaresindeki 06 T 2674 plakalı taksiyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan M.Y, F.Ç. ve E.S.Ç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA