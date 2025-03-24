'Kent Uzlaşısı' Soruşturmasında Yeni Yakalama Kararları

"Kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

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'Kent Uzlaşısı' Soruşturmasında Yeni Yakalama Kararları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmaları kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 51 kişi dün tutuklandı.

"Terör" soruşturmasından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İmamoğlu, "yolsuzluk" soruşturmasından tutuklanırken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat "terör" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Kent Uzlaşısı' Soruşturmasında Yeni Yakalama Kararları - Resim : 1
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir

"Kent uzlaşısı" soruşturması sürerken, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
Ekrem İmamoğlu İBB Soruşturma
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