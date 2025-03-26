Güney Kore'de Yangın Felaketi! Giderek Büyüyor, Bilanço Ağırlaşıyor

Güney Kore'nin iki eyaletinde Cuma günü başlayan yangınlar söndürülemedi. Ölü sayısı 16'ya yükseldi, yaralı sayısı ise 19 oldu. Yangın tarihi bir tapınağı da küle çevirdi.

Güney Kore'de Yangın Felaketi! Giderek Büyüyor, Bilanço Ağırlaşıyor

Güney Kore’nin Güney Gyeongsang ve Kuzey Gyeongsang eyaletlerinde Cuma gününden bu yana devam eden orman yangınlarında bilanço ağırlaşıyor. Son verilere göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya, yaralı sayısı ise 19’a yükseldi. Alevler, en az 15 bin hektarlık ormanlık alanı küle çevirirken, 5 bin 500 kişi tahliye edildi.

Güney Kore'de Yangın Felaketi! Giderek Büyüyor, Bilanço Ağırlaşıyor - Resim : 1

TARİHİ TAPINAK KÜLE DÖNDÜ

Yangınlar, Kuzey Gyeongsang eyaletindeki Uiseong bölgesinde bulunan tarihi Gounsa Tapınağı’nı da yok etti. Güney Kore Adalet Bakanlığı, yangın tehlikesi nedeniyle Kuzey Gyeongsang’daki bir hapishanede bulunan yaklaşık 500 mahkûmun güvenli bir tesise nakledildiğini açıkladı.

Yetkililer, yangınlarla mücadelede 5 bin askeri personelin görev aldığını, 146 helikopterin de söndürme çalışmalarına destek verdiğini bildirdi. Ancak kuru hava ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangınlar hızla yayılmaya devam ediyor.

Güney Kore'de Yangın Felaketi! Giderek Büyüyor, Bilanço Ağırlaşıyor - Resim : 2

Geçici İçişleri ve Güvenlik Bakanı Ko Ki-dong, yaptığı açıklamada, "Tüm çabalarımıza rağmen yangının yol açtığı hasar büyümeye devam ediyor" dedi. Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

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Kaynak: İHA

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