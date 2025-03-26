Hollanda, Türkiye'den Gönderilen Biber İçin Alarm Verdi!

Türkiye, 2024 yılında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nden (RASFF) en çok bildirim alan ülke oldu. Avrupa Birliği Gıda Uyarı Sistemi RASFF’tan yapılan yeni bildirime göre Türkiye'den gönderilen bir ürün de daha "tehlike" tespit edildi.

Hollanda, Türkiye'den ihraç edilen biberler için "Formetanat-hidroklorür" uyarısında bulundu.

İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI

Formetanat-hidroklorür, genellikle bir insektisit ve pestisit olarak kullanılan bir kimyasal bileşik. Bu bileşik, özellikle böcekleri öldürmek için tarımda kullanılmakta. Kimyasal bileşiğin insan sağlığı üzerindeki olası zararları bulunmakta. İşte bazı potansiyel sağlık riskleri...

Solunum yolu sorunları: Formetanat-hidroklorür solunduğunda solunum yollarını tahriş edebilir ve solunum güçlüklerine yol açabilir. Yüksek dozda maruziyet, nefes darlığı, boğulma hissi ve öksürüğe neden olabilir.

Cilt ve gözde tahriş: Kimyasalın ciltle teması, tahrişe, kızarıklığa ve kaşıntıya neden olabilir. Gözle teması ise gözlerde yanma, sulanma, kızarıklık ve ağrılara yol açabilir.

Mide bulantısı ve kusma: Kimyasal madde, vücuda alındığında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi sindirim sorunlarına yol açabilir.

Nörotoksisite: Formetanat-hidroklorür gibi bazı pestisitler, sinir sistemini etkileyebilir ve nörotoksik etkiler gösterebilir. Uzun süreli maruziyet, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve kas koordinasyon kaybı gibi belirtilerle kendini gösterebilir.