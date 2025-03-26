BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in Özgürlüğü Bir Gün Sürdü

Geçen gün tahliye olan BİRTEK SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, savcılığın karara itiraz etmesi sonucu yeniden ev hapsine alındı. Türkmen, karara sosyal medyadan tepki gösterdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in Özgürlüğü Bir Gün Sürdü

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında verilen tahliye kararının ardından ev hapsi şartı da kalkmıştı. Türkmen, savcılığın itirazının ardından yeniden ev hapsine alındı.

Karara ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Türkmen, "Özgürlüğüm bir gün sürdü. Tekrar ev hapsine alındım. Bu akşam Antep’teki eylemlere katılacaktım, ancak belli ki çok korkuyorlar. Bu ülkeyi koca bir hapishaneye çevirmek istiyorlar" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Söz konusu kararın hukuksuz bir şekilde yeniden verildiğini söyleyen Türkmen, “Eğer dışarıda olsaydım bu akşam Antep’teki eylemlere katılacaktım. Ama belli ki çok korkuyorlar. Bu ülkeyi koca bir hapishane haline getirmek istiyorlar. Madem öyle, bu ülkenin her yerini direniş alanına çevireceğiz! Susmayacağız, korkmayacağız! Bu baskı rejiminin zulmüne karşı bir milim bile eğilmeyeceğiz” dedi.

Türkmen paylaşımını “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sözleriyle noktaladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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