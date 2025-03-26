Türkiye'nin Gönderdiği Biberler İçin Apar Topar İmha Kararı Verdiler

Bulgaristan'a gönderilen yeşil biberde permetrin isimli toksik madde tespit edildi. Biberler için apar topar imha kararı verildi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Türkiye'nin Gönderdiği Biberler İçin Apar Topar İmha Kararı Verdiler

Dünyanın en önemli problemleri arasında yer alan gıda güvenliği endişelendirmeye devam ederken, Türkiye’nin Bulgaristan’a gönderdiği taze biberde permetrin isimli toksik madde tespit edildi.

Türkiye'nin Gönderdiği Biberler İçin Apar Topar İmha Kararı Verdiler - Resim : 1

Avrupa Komisyonu’na bağlı Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) yapılan bildirildirime göre, Türkiye’nin Bulgaristan’a gönderdiği yeşil bibere ilişkin yapılan sınır kontrollerinde permetrin tespit edildi.

Permetrin tespit edilen biberler için yapılan uyarı durumunun ‘ciddi tehlikeli’ olduğu belirtilirken, biberlerin imha edilmesine karar verdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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