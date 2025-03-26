'Uçağınızı Bombalayacağız' Diyen Yolcuya 10 Ay Hapis Cezası

15 Haziran 2023'te Kayseri Erkilet Havalimanı'nda, Türk Hava Yolları'nın Kayseri-İstanbul uçuşu öncesinde, yolcu Gediz Solgançok, kabin amirine "Beni upgrade yapmadınız. Uçağınızı bombalayacağız" şeklinde bir ifade kullandı.

Bu sözler, uçakta terör paniğine neden oldu. Yolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı ve bazı yolcular uçaktan inmek istedi. Pilot durumu polise bildirince, uçak 54 dakika gecikmeli havalandı. Gözaltına alınan Gediz Solgançok, ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Solgançok hakkında "Ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan 5 ila 10 yıl hapis istemiyle dava açtı. Sanık, ilk duruşmada, "Tamamen mizah amaçlı söyledim. Hostes hanıma şaka yaptım, güldük ve yerime oturdum. Eğer bunun suç olduğunu bilseydim kesinlikle söylemezdim. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme, TCK 270/1 maddesi gereğince "Suç üstlenme" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi. Ancak iyi hal indirimiyle ceza 10 aya düşürüldü ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: DHA