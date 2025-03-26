Estetik Ameliyat Sonrası Hayatı Kabusa Döndü

Antalya’da 40 yaşındaki Ada Mert, özel bir klinikte yaptırdığı ip askısı ve dolgu estetiği sonrası yüzünde deformasyon oluştuğunu iddia ederek şikayetçi oldu. “Bana 2-3 yıl kalıcı olacağı söylendi, ancak 4 ay içinde ipler düştü. Verilen vaatler tutulmadı, kandırıldım” diyen Mert, konuyu yargıya taşıdı.

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Alanya’da yaşayan Ada Mert, Ağustos 2024’te doktor tavsiyesiyle Antalya’daki bir klinikte estetik operasyon geçirdi. Yüzüne ip askı işlemi yaptıran Mert, ayrıca çene ve dudak dolgusu ile burun küçültme uygulaması yaptırdı. Ancak iddiasına göre, sadece üç gün sonra dolgular kaymaya, yüzünde sertleşmeler ve lekeler oluşmaya başladı.

Şikayetlerini kliniğe ilettiğini belirten Mert, “Bana tekrar ip askı yapmayı teklif ettiler ama güvenim kalmadığı için kabul etmedim” dedi. Dört ay içinde ip askıların düştüğünü, ancak kliniğin mağduriyetini gidermediğini belirten Mert, “Dava açmamı söylediler, ben de avukatıma başvurdum” ifadelerini kullandı.

Estetik işlemler için 220 bin TL kredi çektiğini anlatan Mert, “Yüzümde oluşan sertleşmeler, topaklanmalar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadım. Estetik işlemin 2-3 yıl kalıcı olacağı söylenmişti ama 4 ayda ipler düştü. Maddi ve manevi kayıplarım oldu, özgüvenimi ve psikolojimi kaybettim.” diye konuştu. Ödeme zorlukları yaşadığını belirten Mert, "İnsanlar mağdur ediliyor ve verdikleri paranın karşılığını alamıyorlar" diyerek estetik operasyon yaptıracak kişilere detaylı araştırma yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini söyleyen Mert, “Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum, bu tür klinikler denetlensin, insanların sağlığıyla oynanmasın” dedi. Öte yandan, operasyonu gerçekleştiren doktor konu hakkında açıklama yapmazken, gerekli bilgilendirmenin avukatı tarafından yapılacağını belirtti.

Kaynak: İHA

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