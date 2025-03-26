Tır ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 14 Yaralı

Sivas-Malatya karayolunda tırla minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

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Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran Tüneli içerisinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 10.00 sularında Kangal istikametine gitmekte olan H.K. idaresindeki yolcu midibüsü, sollama yaptığı sırada aynı istikamette gitmekte olan F.O. idaresindeki tıra çarptı.

Tır ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 14 Yaralı - Resim : 1

Feci kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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