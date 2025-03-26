Tır ile Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı: 14 Yaralı

Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran Tüneli içerisinde feci bir kaza meydana geldi. Saat 10.00 sularında Kangal istikametine gitmekte olan H.K. idaresindeki yolcu midibüsü, sollama yaptığı sırada aynı istikamette gitmekte olan F.O. idaresindeki tıra çarptı.

Feci kazada 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA