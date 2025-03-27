Antalya’da X-Ray’de Yakalanan ‘Fıstık’ Ailesine Kavuştu

Antalya Otogarı’nda el konulan ‘Rhesus’ türü yavru maymun ‘Fıstık’, Doğal Yaşam Parkı’ndaki rehabilitasyon sürecini tamamladı. Park Müdürü Aygül Arsun, Fıstık'ın yaşadığı süreci, "Fıstık, sağlık kontrollerinin ardından sürüye kabul edildi. Şu an anne birey ve üvey kardeşleriyle iyi ilişkisi var" sözleriyle anlattı.

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Geçtiğimiz aralık ayında Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde X-Ray cihazından geçirilirken fark edilen ve kaçak yollarla Türkiye’ye getirildiği tespit edilen ‘Rhesus’ türü yavru maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na teslim edildi. ‘Fıstık’ adı verilen maymun, yaklaşık 3 aylık rehabilitasyon ve karantina sürecinin ardından parkta yaşayan maymun sürüsüne dahil oldu.

Antalya’da X-Ray’de Yakalanan ‘Fıstık’ Ailesine Kavuştu - Resim : 1

3 AY REHABİLİTASYONDA KALDI

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, Fıstık’ın sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve sürüye uyum sürecinin başarılı geçtiğini belirterek, "Yaklaşık 3 ay süren rehabilitasyon ve karantina süreçlerinde sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından onu ailesiyle birlikte yeni ortamına aldık" dedi.

Sürecin tamamen doğal ilerlediğini ifade eden Arsun, sürünün Fıstık'ı kabul etmesinin zaman aldığını söyledi. Arsun, "Ancak denemeler sonunda anne birey sahiplendi. Daha önce büyüttüğü bir yavru maymun daha vardı, şimdi Fıstık ile birlikte onu da sahiplenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Antalya’da X-Ray’de Yakalanan ‘Fıstık’ Ailesine Kavuştu - Resim : 2

SÜRÜDE KABUL GÖRMEYİ BAŞARDI

Parkta koruma altında tutulan Fıstık’ın yeni ailesinin, yasa dışı hayvan ticaretine konu olmuş ve Doğal Yaşam Parkı’nda doğmamış bireylerden oluştuğunu vurgulayan Arsun, "Buradaki tüm maymunlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el konulmuş ve kaçak ticaretten kurtarılmış bireyler. Fıstık geldiğinde stres altındaydı, annesinden erken ayrılmış, aç ve zayıftı. Karantina sürecinde sağlık kontrolleri yapıldı ve şu an herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor" diye konuştu.

Antalya’da X-Ray’de Yakalanan ‘Fıstık’ Ailesine Kavuştu - Resim : 3

Fıstık’ın yaklaşık 15 gün önce sürüyle tamamen bütünleştiğini söyleyen Arsun, "Onu sürüye dahil etmek için denemeler yaptık. İlk başlarda bazı bireyler reddetti, ancak süreç içinde uyum sağladı. Şu an annesiyle ve üvey kardeşleriyle iyi bir ilişkisi var. Anne birey, sürünün en yaşlısı olan 'Muko'. Daha önce büyüttüğü bir yavru maymun olduğu için Fıstık'a da sahip çıktı. Onu kucaklayıp koruma içgüdüsüyle yaklaşıyor" dedi.

Otogarda Koli İçinde Bulunmuştu: Yavru Maymun 'Fıstık'tan Haber VarOtogarda Koli İçinde Bulunmuştu: Yavru Maymun 'Fıstık'tan Haber VarGüncel

Kaynak: DHA

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