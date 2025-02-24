Türkiye'den Gönderilen Meyvelerde 'Pestisit' Alarmı! Avrupa Sınırdan Geri Yolladı

Türkiye'den Avrupa'ya gönderilen gıda ürünlerinin insan sağlığına zararlı olduğu gerekçesiyle sınırdan teker teker geri çevrilmesi, vatandaşı gıda güvenliği konusunda ciddi endişeye sürüklüyor. Son olarak Türkiye'den Bulgaristan'a gönderilen bir meyve daha reddedildi.

'YÜKSEK RİSK' KATEGORİSİNDE

Ülkeye yollanan limonlar, "prokloraz" adlı mantar ilacı kullanıldığı için kabul edilmedi. Toksik bir pestisit barındıran bu ilaç, insan sağlığına karşı büyük tehlike oluşturduğu için Avrupa Birliği Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) "yüksek riskli" olarak tanımlandı.

RASFF'ın 24 Şubat 2025 Pazartesi günü yaptığı bildirimde, sınır kontrolü sırasında limonlara yapılan testler sonucunda bu tehlikenin fark edilip sınırdan Türkiye'ye geri gönderildiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi