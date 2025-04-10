Aybüke Pusat'a Destek Verdiği İçin TRT'den Kovulan Boran Kuzum'un Yerini Alacak İsim Belli Oldu

TRT'nin en çok izlenen yapımlarının başında gelen Teşkilat dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane Mitingi’nde yaptığı boykot çağrısına destek nitelikteki bir paylaşımı Instagram’dan hesabından paylaşmış; daha sonra ise kaldırmıştı.