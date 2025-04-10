Aybüke Pusat'a Destek Verdiği İçin TRT'den Kovulan Boran Kuzum'un Yerini Alacak İsim Belli Oldu
CHP lideri Özgür Özel’in çağrısıyla başlayan boykot çağrısını sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından TRT’de oynadığı Teşkilat dizisindeki işine son verilen Aybüke Pusat’a destek paylaşımı yapan Boran Kuzum da TRT’nin sahibi olduğu tabii platformunun yeni projesi Ayşe – Bir Ruh Macerası kadrosunda çıkartılmıştı. Kuzum’un yerine gelecek ismin Alper Saldıran olacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
TRT'nin en çok izlenen yapımlarının başında gelen Teşkilat dizisinin oyuncusu Aybüke Pusat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane Mitingi’nde yaptığı boykot çağrısına destek nitelikteki bir paylaşımı Instagram’dan hesabından paylaşmış; daha sonra ise kaldırmıştı.
PUSAT DİZİDEN ÇIKARTILDI
Pusat, TRT’nin de boykot kapsamında olduğu gerekçesiyle dizi kadrosundan çıkartılmıştı. Bu gelişmenin ardından, TRT’nin dijital platformu tabii’nin yeni projesi Ayşe – Bir Ruh Macerası adlı yapımda yer alması planlanan Boran Kuzum, Aybüke Pusat’a destek paylaşımında bulunmuştu.
PUSAT’A DESTEK VEREN KUZUM DA KOVULDU
Pusat’ın ardından Boran Kuzum da paylaşımı gerekçe gösterilerek Ayşe – Bir Ruh Macerası adlı yapımın kadrosundan çıkarılırken, Kuzum’un yerine gelecek isim belli oldu.
KUZUM’UN YERİNE GELECEK İSİM BELLİ OLDU
Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kuzum’un yerine Ayşe – Bir Ruh Macerası adlı dizide Atıf Yılmaz rolünü üstlenecek oyuncu Alper Saldıran oldu. Saldıran sete çıkarak, çekimlere başladı.