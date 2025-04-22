Bakan Şimşek'ten 4 Trilyon Dolarlık Kritik Görüşme

Türkiye-ABD İş Konseyi ve Citi Group iş birliğiyle düzenlenen geniş katılımlı yatırımcı toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağırlıklı olarak portföy yatırımcılarının yer aldığı etkinlikte Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve yatırım fırsatlarını anlattı.

Yoğun ilgi gören toplantıda, küresel finans dünyasının önemli aktörleri bir araya gelirken, Bakan Şimşek ayrıca dünyanın üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun yöneticileriyle de ayrı ayrı temaslarda bulundu.

Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile özel bir görüşme yapan Şimşek’e, New York temaslarında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti.

Şimşek, New York’taki temaslarının ardından ABD programına Washington’da devam edecek.

Kaynak: AA