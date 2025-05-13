Alişan'dan Yürek Yakan Sözler... Acı Kaybını Böyle Anlattı

Ünlü türkücü Alişan, 2021 yılında kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybetti. O günden beri çektiği acıyı anlatan ve her zaman yeğenleri Eyşan ve Ceylan'ın yanında olan Alişan, yaptığı son paylaşımla yürekleri dağladı.

Dün 12 Mayıs 1983 doğumlu kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum günü nedeniyle bir paylaşım yapan Alişan, kardeşiyle beraber olduğu fotoğrafına acısını ve özlemini dile getirdiği bir not düştü. Alişan, gönderisinde "Bugün günlerden sensin kardeşim…Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum... Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor..." ifadesini kullandı.

'O KADAR ÇOK KEŞKE VAR Kİ'

Paylaşımının devamında ise Alişan, kardeşine "Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki… Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum... İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk’um" sözleriyle seslendi.

Kaynak: Haber Merkezi