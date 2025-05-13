İlkin Aydın Ortaya Çıktı, 'Seviyorum' Diyerek Paylaştı
Galatasaray ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı ismi İlkin Aydın, günler sonra bir fotoğraf paylaştı. İlkin, paylaşımına 'seviyorum ve de bilgili köpek' notunu düştü.
Kaynak: Haber Merkezi
Vodafone Sultanlar Ligi’nin sona ermesinin ardından ameliyat olan İlkin Aydın’ın sağlık durumu merak konusu olurken, yıldız oyuncunun Voleybol Milletler Ligi’nde forma şansı bulup bulamayacağı merak konusu olmuştu.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Menajeri Neşve Büyükbayram İlkin Aydın ile ilgili merak konusu olan konuyu yanıtlamıştı. Büyükbayram, “İlkin’in ameliyat olma kararını sezonun sonuna doğru konuştuk ve İlkin’in de talep ettiği bir durumdu. Sezon biter bitmez milli takım ile de görüştük ve en doğru zamanın sezonun bitiminde olacağına karar verdik. Hem göbek fıtığı vardı hem de daha önce olduğu diz ameliyatından kalan vidaları aldıracaktı. İki ameliyatı da tek operasyonla beraber geçirdi. İlkin ile iletişim halindeyiz, gayet iyi durumda” ifadelerini kullanmıştı.
Bu açıklamaların ardından İlkin’in Milletler Ligi’nin Çin ve İstanbul etaplarında forma giymeyeceği netleşmiş olmuştu.
İlkin Aydın’ın 9-15 Temmuz tarihlerinde Hollanda'daki karşılaşmalarda oynama ihtimalinin bulunduğu belirtilmişti.
İlkin Aydın, günler sonra köpeği Dali ile bir fotoğrafını paylaştı. İlkin, paylaşımına 'seviyorum ve de bilgili köpek' notunu düştü.