İlkin Aydın Ortaya Çıktı, 'Seviyorum' Diyerek Paylaştı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Menajeri Neşve Büyükbayram İlkin Aydın ile ilgili merak konusu olan konuyu yanıtlamıştı. Büyükbayram, “İlkin’in ameliyat olma kararını sezonun sonuna doğru konuştuk ve İlkin’in de talep ettiği bir durumdu. Sezon biter bitmez milli takım ile de görüştük ve en doğru zamanın sezonun bitiminde olacağına karar verdik. Hem göbek fıtığı vardı hem de daha önce olduğu diz ameliyatından kalan vidaları aldıracaktı. İki ameliyatı da tek operasyonla beraber geçirdi. İlkin ile iletişim halindeyiz, gayet iyi durumda” ifadelerini kullanmıştı.