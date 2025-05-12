Ünlü Komedyen Tolga Çevik Hastalığını Açıkladı
Ünlü komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, sosyal medyadan hastalığını duyurdu. Ünlü komedyenin İzmir'de bu akşam seyircisiyle buluşması planlanan gösterisinin de ertelendiği açıklandı.
Yıllardır televizyon ve beyaz perdede kendine has üslubuyla seyircilerin gönlünde taht kuran komedyen ve oyuncu Tolga Çevik, hayranlarına üzen haberi verdi. Ünlü komedyen sosyal medyadan hastalığını açıkladı.
Sahnelerde gösterdiği performansla uzun yıllardır kendisinden söz ettiren Tolga Çevik, bu akşamki (12 Mayıs 2025) İzmir Tolgshow gösterinin ertelendiğini açıkladı.
Söz konusu duyuru ünlü komedyenin sosyal medya hesabından yapıldı. Duyuruda, Çevik’in lomber disk hernisi (bel fıtığı) rahatsızlığı yaşadığı ve doktorların dinlenmesini uygun gördüğü bilgisine yer verildi. Söz konusu gösterinin 28 Mayıs 2025’e ertelendiği bilgisine yer verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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