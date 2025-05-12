Sabancı Çifti Günler Sonra Sessizliğini Bozdu! Sosyal Medyaya Damga Vuran Mesaj

Babalık davasında eşi dışında bir kadından çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı’dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Eşi Nazlı Sabancı ile tatile giden Hacı Sabancı aşka geldi. Çiftin romantik pozları ‘Nispet mi yapıyorlar?’ diye yorumlandı.

Esma Karayel Esma Karayel
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Sabancı Çifti Günler Sonra Sessizliğini Bozdu! Sosyal Medyaya Damga Vuran Mesaj

Sosyetenin gözde ailesi Sabancılar magazin gündeminden yine düşmedi. Hacı Sabancı son olarak eşi dışında bir kadınla yaşadığı ilişki ile gündeme gelmiş, babalık davası sonucunda Uzay isimli çocuğun yüzde 99,9 oranla babası Hacı Sabancı çıkmıştı.

DNA YÜZDE 99,9 ÇIKMIŞTI

Sosyeteyi sallayan davanın ardından Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı ile boşanacağı iddia edilmiş, genç çift evliliklerini devam ettirmişti.

Sabancı Çifti Günler Sonra Sessizliğini Bozdu! Sosyal Medyaya Damga Vuran Mesaj - Resim : 1

ÖPÜCÜKLÜ POZ

Dava sonrasında sessizliğini koruyan Hacı Sabancı’dan yeni bir hamle geldi. Sabancı çifti, sessizliklerini sosyal medyada verdikleri mesajlarla bozdu. Önceki haftalarda birlikte Suudi Arabistan’a seyahat eden ikili, Mekke ve Medine’den birlikte pozlar paylaşarak ‘Birlikteyiz’ mesajı verdi. Son olarak katıldıkları bir davette el ele, yan yana görüntülendi.

Sabancı Çifti Günler Sonra Sessizliğini Bozdu! Sosyal Medyaya Damga Vuran Mesaj - Resim : 2

NİSPET Mİ YAPIYORLAR?

Geceden dikkat çeken bir kare ise Hacı Sabancı’nın kendi hesabından yaptığı paylaşım oldu. Eşi Nazlı Sabancı’nın kendisine öpücük attığı anı yayınlayan Sabancı, sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma ‘Bu bir nispet pozu’ ve ‘Boşanmazlar, örnek çift’ yorumları yapıldı.

NE OLMUŞTU?

DNA testiyle iş insanı Hacı Sabancı’nın, F.D. isimli kadının oğlu Uzay’ın biyolojik babası olduğu resmen tescillenmişti.

Davanın yankıları sürerken Hacı ve Nazlı Sabancı cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

Nazlı Sabancı’nın tavrını koruması ve üst üste yaptığı ‘Mutluyuz’ temalı paylaşımlar ise dikkat çekmişti. Daha önce Hacı Sabancı, bir etkinlikte basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını ‘Bu konuyu konuşmak zorunda mıyız?’ diyerek geçiştirmişti.

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Suudi Arabistan
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