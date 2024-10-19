Tolga Çevik İddialı Diziyle Geri Dönüyor!

Ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik, uzun yıllardır devam eden tiyatro gösterileri ve sinema filmlerinin ardından ilk kez bir diziyle anlaştı. "Kalender Pide" adlı dizide rol alacak oyuncu, sosyal medya fenomeni olan bir pideciyi oynayacak.

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Tolga Çevik İddialı Diziyle Geri Dönüyor!

"Komedi Dükkanı", "Arkadaşım Hoşgeldin" ve "Tolgshow" gibi gösterileriyle tanınan ünlü oyuncu ve komedyen Tolga Çevik'in yeni projesi belli oldu. Uzun zamandır dizi projelerinde yer almayan oyuncu, "Kalender Pide" dizisiyle setlere dönecek. İbrahim Büyükak’ın yazdığı ve "Ercüment" adlı kuryeyi de canlandıracağı dizide "Kalender"e Tolga Çevik hayat verecek.

Tolga Çevik İddialı Diziyle Geri Dönüyor! - Resim : 1
İbrahim Büyükak

KADRO ŞEKİLLENİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi, geleneksel bir pidecinin sosyal medya fenomeni olma hikayesini esprili bir dille anlatıyor. Kalender’in kızını ise Almila Ada oynayacak.

Tolga Çevik İddialı Diziyle Geri Dönüyor! - Resim : 2
Almila Ada

Ömer Sinir’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Kalender’in aşık olduğu kadını da Esra Ruşan canlandıracak. Dizi, dijital bir platformda yayınlanacak.

Tolga Çevik İddialı Diziyle Geri Dönüyor! - Resim : 3
Esra Ruşan
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