Vural Çelik Son Yolculuğuna Uğurlandı: Kardeşinden Yürek Yakan Sözler...

Türk televizyon tarihinin efsanevi dizilerinden Avrupa Yakası'nda canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan oyuncu Vural Çelik, geçtiğimiz günlerde 51 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, sosyal medya hesabından "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm..." sözleriyle duyurdu.

ÖLÜM NEDENİ KALP KRİZİ

Vural Çelik’in menajeri ve çocukluk arkadaşı Rasim Özcan Çelik'in ölümüyle ilgili "Şeker vardı tansiyon vardı kalp vardı. Olaydan 2 gün önce de rahatsızlandı hastaneye gitti ve serum fotoğrafını zaten paylaşmıştı. Eve geldikten sonra Adli Tıp kesin sonucu söyleyecek ama kalp krizi gibi gözüküyor. Bir gün cevap vermeyince telefonlara adli mercilere başvurduk; polis kapıyı açtı. Ölmüş olarak bulduk. Ulaşamayınca gerekli işlemi yaptım. Polis girdikten sonra kendisine baktım. Kesin ölüm nedenini Adli Tıp söyleyecek" diye konuştu. Ardından Adli Tıp incelemesinin tamamlanmasıyla Çelik'in ölüm nedeni kalp krizi olarak belirlendi.

'NE OLURSUN KALK AĞABEYİM'

2. Sayfa'da yer alan habere göre Vural Çelik, bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Vural Çelik'in kız kardeşi, cenaze töreninde, "Ne olursun kalk ağabeyim. Uyanmak istiyorum. Kabus bu" diye haykırdı.

Cenaze törenine katılan ünlü isimlerden Sarp Apak yaptığı açıklamada, "Çok üzücü bir kayıp. Sevenlerine, ailesine sabırlar diliyorum" dedi.