Ünlü Oyuncu Berk Oktay Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'lü Paylaşımına Ateş Püskürdü

Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medyada yaptığı tartışmalı paylaşıma tepki yağıyor. Son olarak ünlü oyuncu Berk Oktay Bölükbaşı'nın paylaşımına ateş püskürdü.

Furkan Bölükbaşı adlı şahsın İsrail operasyonunda öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar ile Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştırdığı paylaşımı, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Gazze’den geri çekildi | Gazze için şehit düştü pic.twitter.com/iCKlKbrPR7 — Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) October 17, 2024

Bölükbaşı, paylaşımı sonrası sosyal medyada trend topic olurken, çok sayıda kullanıcı Bölükbaşı’ya tepki gösterdi.

Hayha Sinwar’ın ölüm haberi sonrası yapılan bu paylaşıma, ünlü oyuncu Berk Oktay’ın çok sert tepki gösterdi.

BERK OKTAY ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü oyuncu Berk Oktay, Furkan Bölükbaşı’nın söz konusu paylaşımına sessiz kalmayarak, X platformundaki hesabından sert ifadelerle tepki gösterdi. Oktay, “bu Furkan denen p*rnocu müptezeli almak için daha neyi bekliyorsunuz? Artık ezin kafasını. Atatürk’e hakaret etmenin cezası hapistir. Her gün hakaret ediyor. Pislik herif, olimpiyat çocuğu Furkan beni dava etsene, duruşma günü ağzınla yüzünü yer değiştiricem” diyerek, Bölükbaşı’nın söylemlerini eleştirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem