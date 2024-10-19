Ünlü Oyuncu Berk Oktay Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'lü Paylaşımına Ateş Püskürdü

Furkan Bölükbaşı’nın Mustafa Kemal Atatürk ile Hamas lideri Yahya Sinwar’ı karşılaştıran paylaşımına ünlü oyuncu Berk Oktay çok sert tepki gösterdi.

Ünlü Oyuncu Berk Oktay Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'lü Paylaşımına Ateş Püskürdü

Furkan Bölükbaşı'nın sosyal medyada yaptığı tartışmalı paylaşıma tepki yağıyor. Son olarak ünlü oyuncu Berk Oktay Bölükbaşı'nın paylaşımına ateş püskürdü.

Furkan Bölükbaşı adlı şahsın İsrail operasyonunda öldürülen Hamas lideri Yahya Sinwar ile Mustafa Kemal Atatürk'ü karşılaştırdığı paylaşımı, sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Bölükbaşı, paylaşımı sonrası sosyal medyada trend topic olurken, çok sayıda kullanıcı Bölükbaşı’ya tepki gösterdi.

Ünlü Oyuncu Berk Oktay Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'lü Paylaşımına Ateş Püskürdü - Resim : 1

Hayha Sinwar’ın ölüm haberi sonrası yapılan bu paylaşıma, ünlü oyuncu Berk Oktay’ın çok sert tepki gösterdi.

BERK OKTAY ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ünlü oyuncu Berk Oktay, Furkan Bölükbaşı’nın söz konusu paylaşımına sessiz kalmayarak, X platformundaki hesabından sert ifadelerle tepki gösterdi. Oktay, “bu Furkan denen p*rnocu müptezeli almak için daha neyi bekliyorsunuz? Artık ezin kafasını. Atatürk’e hakaret etmenin cezası hapistir. Her gün hakaret ediyor. Pislik herif, olimpiyat çocuğu Furkan beni dava etsene, duruşma günü ağzınla yüzünü yer değiştiricem” diyerek, Bölükbaşı’nın söylemlerini eleştirdi.

Ünlü Oyuncu Berk Oktay Furkan Bölükbaşı'nın Atatürk'lü Paylaşımına Ateş Püskürdü - Resim : 2

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Kaynak: Gerçek Gündem

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