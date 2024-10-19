Değişiklikler Merak Ediliyordu, İlk Sinyal Geldi! Kabinede Hangi Bakanlar Değişecek?

AKP'de hem parti yönetimi hem de kabinede yapılacak değişikliklerle ilgili kulisler yeniden hareketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen hafta yaptığı, kabinede değişiklik olabileceğine yönelik açıklamalar, AKP kulislerinde en önemli gündem maddesi hâline geldi.

Parti kulislerinde, Cumhurbaşkanının bu açıklamasının kısa vadede bir değişiklik anlamına gelmeyeceği konuşulurken, “Eğer kabinede bir değişim olacaksa, bu kongre süreci ile paralel ilerler” değerlendirmesi yapılıyor. Ayrıca, mayısta yapılması planlanan büyük kongrede MKYK başta olmak üzere parti vitrininde dikkat çekici değişiklikler yapılması bekleniyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kurmayları ile yaptığı toplantılarda, “Partimizde çok kıymetli il başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız var. Bilgi birikimi yüksek olan arkadaşlarımızı bu süreçte değerlendirmek isterim” dediği belirtildi. Mevcut MYK üyelerinin bir bölümün tümden değişeceği, bazıların ise birimlerinin değişebileceği ifade edilirken, genel başkan yardımcılarından bazı isimlerin de kabineye kaydırılabileceği konuşuluyor.

Kabine kimlerin değişebileceğine ilişkin Türkiye gazetesine konuşan AKP kaynakları, “Çok köklü bir değişim beklemek doğru değil. 3-5 kişi ya değişir ya değişmez. Çünkü kabine ile ilgili şu anda bir problem olduğu düşünülmüyor” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, parti yönetim kadrolarında uzun süredir görev yapanların ‘dinlemeye’ alınması, bu durumdakilerin yerlerine genç isimlerin getirilmesi bekleniyor. Öte yandan, ihtiyaç duyulması hâlinde bazı bakanlıkların ikiye bölünmesi ve bakan yardımcılarının sayısının azaltılması da tartışılıyor.

Kaynak: Türkiye gazetesi