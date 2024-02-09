AKP'li trol Pelikancılara savaş açtı: 'Kuşunuzu da gagasını da alır gerektiği gibi monte ederim'

AKP'nin sosyal medya trollerinin başında gelen Furkan Bölükbaşı, Pelikancılar olarak bilinen gruba savaş açtı.

SEVGİLİSİNİN PAYLAŞIMI İLE BAŞLADI

Gerilim Bölükbaşı'nın sevgilisi, Nisa Çaydan'ın bir paylaşımı ile başladı.

Nisa Çaydan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünden birkaç gün önce "Bu bölgede ciddi sorunlar var fakat 'Burada devlet yok' ifadesini kurmak, oldukça kötümser bir yaklaşım olur. Bugün açılan 400 Yataklı Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ettim. Aklıma 'Babalar sözünü tutar' cümlesi geldi. Duygulanmamak elde değil" paylaşımını yaptı; söz konusu paylaşım AKP'liler tarafından tepki ile karşılandı.

"HASTANENİN KOMODİNİNE OTURUP POZ VERSİN..."

Tepkilere yol açan paylaşımı alıntılayan isimlerden biri de, Yeni Şafak'ta çalışan gazeteci Şefika Nur Çiftçi oldu.

Çiftçi, Çaydan'ın paylaşımını alıntılayıp şu yorumu yaptı:

"Etkileşim uğruna beslediğiniz bu ar damarı çatlamış kişiler, size oy ya da sempati kazandırmıyor. Değil bir gazeteci, kimseyi tanımıyorum ki deprem bölgesinde yapılan hastanenin gitsin de komodinine oturup poz versin ve paylaşsın. Utanmaz."

BÖLÜKBAŞI TEK TEK İFŞA ETTİ

Çiftçi'nin söz konusu tepki paylaşımını, aralarına iktidara yakın gazetecilerin de dahil olduğu çok sayıda isim beğendi ve paylaştı.

AKP'li Furkan Bölükbaşı ise kişisel hesabından yaptığı paylaşımla, söz konusu paylaşımı beğenenlere sert tepki gösterdi ve tehdit etti.

Bölükbaşı, "Namuslu bir kadının namusuna dil uzatılmasını alkışlayan, beğenen, destekleyen, arka çıkan herkesi hafızama kaydettiğimi bildirmek isterim. Benim hafızam kuvvetlidir, asla unutmam. Gün gelecek elbette hesaplaşılacak. Beni neyle tehdit ettiğiniz de zerre kadar umrumda değil" dedi.

AKP'li Bölükbaşı, ardından o isimleri liste halinde paylaştı.

"Namuslu bir kadının namusuna 'ar damarı çatlamış utanmaz' denilerek dil uzatılmasını beğenen erkek gazetecilerin listesi:

Ersin Çelik - Yeni Şafak

Ömer Faruk Sarımermer - Türkmedya

Muhammed Çınık - Beyaz TV

Ali Macit - Halk TV

Yusuf Tunçer - Aydınlık

Kaan Arslan - Aydınlık

Sernur Yassıkaya - Yeni Şafak

Nadir Temeloğlu - Aydınlık

Yunus Göksu - TRT Müzik

İsmail Halis

Mahmud Hüdayi Uysal - Yeni Şafak

Gaffar Yakınca"

PELİKANCILARI HEDEF ALDI

Bölükbaşı daha sonra bir açıklama daha yaparak AKP içerisinde Pelikancılar olarak bilinen grubu hedef aldı.

Bölükbaşı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bundan bir yıl önceye değil, iki yıl önceye gidelim Hani gün aşırı beni arayıp mesaj atıp, bir şeyler rica ettiğiniz, Space yayınlarıma katıldığınız, ünümden faydalanmak için etrafımda pervane olduğunuz zamanlardan sonra, bir anda benimle iletişimi kopardığınız, Spaces yayınımı ismine kadar kopyalayıp elimden çaldığınız, arayıp sorduğumda da haberiniz yokmuş gibi davrandığınız sürece dönelim Hani o zamanlar bana gelip "Acaba aralarında ilişki olabilir mi Furkan?" diye geçen yıl evlilikları olay olan bir çifti sormuştun da, Ben de "Yok daha neler abi, adam kadına abla, kadın adama kardeşim diyor, zaten kadınla birlikte anılmak da istemediğini söylüyordu aylarca, sanmam öyle bir şey olduğunu" demiştim Sen tekraren "yok yok ben bir ilişkileri olduğunu hissediyorum" deyince de "varsa da bizi alakadar etmez" deyip konuyu kapatmıştım Aradan birkaç hafta geçmeden sen de iletişimi kesmiştin de akabinde seni de o çiftin yanlarında görmüştüm Benim canımı sıkmayın Ben uğraştığınız başka tiplere benzemem Kuşunuzu da gagasını da alır gerektiği gibi monte ederim Aylar sonra o çiftin gizlediğiniz ilişkileri ortaya çıktığında ise geçmişte sizinle zayıf da olsa bir iletişimim olduğu için yemediğim iftira kalmadı Üstüme bulaşmasın diye gelip soran herkese "ben bu konuda yorum yapmıyorum, ne savunurum, ne karşı dururum, siz ne yaparsanız yapın" diyerek cevap verdim Bana ve namusuma yönelik bütün saldırılarınıza rağmen bir kez olsun o kadının namusu hakkında tek kelime yazmadım Beni kendi edep ve adap seviyenizden değerlendirmeye başlayacaksanız ve harp ilan edecekseniz delikanlıca yapın, ben de konuşmaya başlayayım İstanbul Borsası konuşacağımız ilk konu olabilir, tercih sizin Sonra da çiçeği burnunda damadın Pensilvanya meselesine ve firari akrabalarına gireriz Oradan Sapanca'daki bungalovlara uzanırız Ben uyardım, karar sizin"