DEM Parti'nin İstanbul adayları Meral Daniş Beştaş ve Murat Çepni oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin(DEM Parti) İstanbul(İBB) Eş Başkan Adayları belli oldu.

DEM Parti'nin daha önce 14.00'te yapılacağını bildirildiği açıklama, saat 15:00'a çekilmişti.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin 40 il ve 16 büyükşehir için belediye eş başkan adaylarını açıkladı.

Meral Daniş Beştaş ve Murat Çepni, DEM Parti'nin İstanbul Eş Başkan Adayları oldu.

Ayşegül Doğan'ın açıklamaları şöyle:

"Özgürlük yürüyüşü 15 Şubat'a kadar devam edecek. Buradan özgürlük yürüyüşçülerine selam gönderiyoruz. DEM Parti olarak tecrit her yerde diyoruz. Özgürlüğümüz kuşatılmış vaziyette. O yüzden tecrit her yerde. Toplumsal talep, öneri, itiraz ve isyanları en çok duyan parti olarak birlikte hesap soracağız. Geçen hafta toplanan MYK sonrası aldığımız kararları sizinle paylaşmıştım. Parti olarak aldığımız tüm kararlarda çok çeşitli buluşmalardaki talepler belirleyici oldu. Aşama aşama sizlerle paylaşıyoruz. Gelinen aşamada önseçim eğilim yoklaması sonuçlarını ve adaylarımızı açıklamaya devam ediyoruz. Kent uzlaşısı hem önseçimi hem eğilim yoklamasını hem çeşitli yan yana gelişleri belirliyor.

'TÜRKİYE HALKLARINA KAZANDIRACAĞIZ DEMİŞİZ'

Tüm bu kararları halk oylamaları, ön seçimler ile aldık dedik ama bizi bu sürece getiren hatırlatmalar da yaptık. Alanlardayız dedik, DEM Parti çatısı altında yan yana gelen demokrasi güçleri ile bu kararları alıyoruz dedik. Yan yana gelişleri büyütmek dedik. Türkiye’nin her yerinde adaylarımıza seçime gireceğimizi söylediğimizde PM’de bu öneriler konuşuldu, ardından bir yazılı açıklama yapıldı. Gelinen aşamada tartışmaları, analizleri, değerlendirmeleri bizler de izliyoruz. Bazı hatırlatmalar yapacak olursak; vereceğimiz kararlarda Türkiye halklarına kazandıracağız demişiz. Kamuoyunun merakla beklediği yerel seçimlerdeki stratejimizin tartışıldığını maddelerle metin paylaşıldı.”

Doğan'ın açıkladığı adaylar şöyle:

Büyükşehir Adayları

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Devrim Demir - Ahmet Türk

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan

Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa

Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır

Eskişehir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Gamze Toprak – Suat Başaraner

Denizli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım

Sakarya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Engin Güleser – Emine Melis Tantan

Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç

Samsun Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

İnci Aydın – Hasan İlten

Ordu Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş

Trabzon Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan

Kayseri Büyükşehir Belediye Eş Başkanı

Remziye Erener – İhsan Sarıyar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç

Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkanları

Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim

İl Adayları

Ağrı Belediye Eş Başkan Adayları

Hazal Aras - Memet Akkuş

Batman Belediye Eş Başkan Adayları

Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün

Bitlis Belediye Eş Başkan Adayları

Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

Hakkari Belediye Eş Başkan Adayları

Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır Belediye Eş Başkan Adayları

Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş

Kars Belediye Eş Başkan Adayları

Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı

Siirt Belediye Eş Başkan Adayları

Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi

Bolu Belediye Eş Başkan Adayları

Birsen Baş - Veli Saçılık

Yalova Belediye Eş Başkan Adayları

Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı

Çanakkale Belediye Eş Başkan Adayları

Canan Aytaç - Çetin Avcı

Sivas Belediye Eş Başkan Adayları

Semiha Şahin – Cemal Pir

Erzincan Belediye Eş Başkan Adayları

Elmast Tolmaç – Birhat Onuk

Uşak Belediye Eş Başkan Adayları

Azize Karadağ - Ahmet Ak

Artvin Belediye Eş Başkan Adayları

Fatma Biçer – Levent Serhan

Edirne Belediye Eş Başkan Adayları

Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

Giresun Belediye Eş Başkan Adayları

Feride Kızgit – Ümit Bozan

Kırıkkale Belediye Eş Başkan Adayları

Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

Kırklareli Belediye Eş Başkan Adayları

Arzu Fırat – Adnan Aydın

Kırşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Kadriye Turan – Cemil Akkaş

Yozgat Belediye Eş Başkan Adayları

Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

Zonguldak Belediye Eş Başkan Adayları

Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

Tokat Belediye Eş Başkan Adayları

Dilber Demir – Reşat Yıldız

Sinop Belediye Eş Başkan Adayları

Filiz Yalçın – Erol Aydemir

Rize Belediye Eş Başkan Adayları

Nurettin Aydın – Semanur Akar

Niğde Belediye Eş Başkan Adayları

Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

Nevşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

Kütahya Belediye Eş Başkan Adayları

Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

Kastamonu Belediye Eş Başkan Adayları

Hatice Uçar – Yakup Akyol

Gümüşhane Belediye Eş Başkan Adayları

Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin

Çankırı Belediye Eş Başkan Adayları

Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

Burdur Belediye Eş Başkan Adayları

Fatma Arslan – Tamer Kaş

Bayburt Belediye Eş Başkan Adayları

Tülay Kılınç – Recep Özmen

Bartın Belediye Eş Başkan Adayları

Leyla Danış – Kemal Eroğlu

Bilecik Belediye Eş Başkan Adayları

Züleyha Çengel – Ömer Ege

Karabük Belediye Eş Başkan Adayları

Emine Kaya – Adnan Aksu

Isparta Belediye Eş Başkan Adayları

Meral Karakuş – Nizam Aktepe

Afyonkarahisar Belediye Eş Başkan Adayları

Zehra Yalçın – Sezer Erikli

Amasya Belediye Eş Başkan Adayları

Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç

Düzce Belediye Eş Başkan Adayları

Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

Aksaray Belediye Eş Başkan Adayları

Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ

İlçe Adayları

Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayları

Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan

Cihanbeyli Belediye Eş Başkan Adayları

Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci

Kulu Belediye Eş Başkan Adayları

Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt

İSTANBUL ADAYLARI BEŞTAŞ VE ÇEPNİ

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Daniş Beştaş ve 27. Dönem HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İstanbul'un Eş Başkan Adayları oldu.

Rize İkizdereli olan Çepni, aynı zamanda DEM Parti bileşenlerinden Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin(ESP) Parti Meclisi üyesi.

DEMİRTAŞ ADAYLIKTAN ÇEKİLMİŞTİ

Bir süredir DEM Parti'den İBB Adayı olacağı konuşulan Başak Demirtaş geçtiğimiz günlerde adaylık konusundaki son kararını açıklamıştı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday olmayacağını duyurmuştu.

Kararı DEM Parti yönetimiyle görüş birliği içerisinde aldıklarını belirten Demirtaş, "Önümüzdeki günlerde partimizin ilan edeceği adaylar hepimizin adayları olacak ve tüm gücümüzle bu kıymetli arkadaşlarımızın arkasında duracak, Partimizin başarısı için çalışacağız" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem