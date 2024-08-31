Resepsiyona Daveti Tepki Çeken Konuk! Furkan Bölükbaşı 'Saray'a Davet Edildi

İktidara yakın paylaşımları ve açıklamalarıyla bilinen Furkan Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanlığı’nca düzenlenen 30 Ağustos Resepsiyonu’na davet edildiği öğrenildi. BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Bölükbaşı'nın Cumhurbaşkanlığı davetlisi olarak resepsiyona tek başına katıldığı ileri sürüldü.

İddiaya göre Bölükbaşı, basın için ayrılan sıranın hemen önüne oturdu. Bölükbaşı'yla kimsenin konuşmadığı, her iki tarafındaki sandalyelerin de boş kaldığı kaydedildi.