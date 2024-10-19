Gelinini Öldüren Kayınvalide Kuyumcuda Yakalandı!

Bursa'da iki yıl önce gelinini öldüren kayınvalide, denetimle serbest bırakıldıktan sonra hapis cezası aldı. Bulunduğu ilçeden kent merkezine kaçan kadın, bir yakının düğününe gitmek için uğradığı kuyumcuda yakalandı.

Gelinini Öldüren Kayınvalide Kuyumcuda Yakalandı!

İki yıl önce Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gelinini tabancayla vurarak öldüren 46 yaşındaki G.Y., 15 ay cezaevi yattıktan sonra denetimli olarak serbest bırakıldı. Ancak davası devam eden kadın hakkında "kasten öldürme suçundan toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası" kararı çıkınca şüpheli bulunduğu ilçeden kent merkezine kaçtı.

Gelinini Öldüren Kayınvalide Kuyumcuda Yakalandı! - Resim : 1

'DÜĞÜNE GELMİŞTİM'

Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince zanlıyı yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Aranan kadın kuyumcuda yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen kayınvalide, "Ben gelinimi yanlışlıkla tabancayla vurdum. 15 ay yattım çıktım, bir daha girerim. Buraya yakınımın düğününe gelmiştim" diye konuştu.

Gelinini Öldüren Kayınvalide Kuyumcuda Yakalandı! - Resim : 2

İşlemleri tamamlanan şüphelinin yakalanma anı kameraya yansırken, adliyeye sevk edilen G.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da Kadın Cinayeti: Polis Memuru Eşini ÖldürdüKastamonu'da Kadın Cinayeti: Polis Memuru Eşini ÖldürdüGüncel
Halk Otobüsünde Dehşet! Onlarca Kişinin Gözü Önünde Cinayet İşlediHalk Otobüsünde Dehşet! Onlarca Kişinin Gözü Önünde Cinayet İşlediGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Bursa
Her Sabah Aç Karnına Mutlaka Tüketin: Faydası Say Say Bitmiyor! Her Sabah Aç Karnına Mutlaka Tüketin: Faydası Say Say Bitmiyor!
Kimyasal Hadım Uygulaması Hangi Ülkelerde Var? İşte Detaylar Kimyasal Hadım Uygulaması Hangi Ülkelerde Var? İşte Detaylar
AFAD Duyurdu, Akdeniz'de Korkutan Deprem! AFAD Duyurdu, Akdeniz'de Korkutan Deprem!
Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu, 1 Yaralı Balıkesir'de Otomobil Şarampole Uçtu, 1 Yaralı