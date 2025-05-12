Galatasaray ile Wanda Nara Arasında 'Çiçek' Krizi! 'Sen Yalancısın'

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez'e Anneler Günü dolayısıyla kulüpten bir çiçek ve not gönderildi. Bunun üzerine Icardi'nin eski eşi Wanda Nara, sarı-kırmızılı kulübün kendisine gönderdiği çiçekleri paylaştı ancak "yalancılıkla" suçlandı.

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Galatasaray ile Wanda Nara Arasında 'Çiçek' Krizi! 'Sen Yalancısın'

Galatasaray Spor Kulübü, 11 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla takımdaki futbolcuların eşlerine bir demet kırmızı gül ve tebrik notu yolladı. Victor Osimhen, Dries Mertens ve Kaan Ayhan gibi birçok futbolcunun eşi, aldıkları hediyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşıp kulübe teşekkür ederken, Mauro Icardi'nin nişanlısı China Suarez de kulüpten gül aldı. Suarez bir teşekkür notu paylaşarak İstanbul'a dönmek için sabırsızlandığını söyledi, ardından gözler Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'ya çevrildi.

Icardi ile sancılı bir ayrılık süreci geçiren ve Galatasaray taraftarının gönlüne giremeyen Wanda Nara'dan da çiçekli bir paylaşım geldi. Bir demet beyaz gül ve kendisine yazılan İspanyolca bir notun yer aldığı kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Nara, Galatasaray'a teşekkür etti.

Galatasaray ile Wanda Nara Arasında 'Çiçek' Krizi! 'Sen Yalancısın' - Resim : 1

'KAPIMIZ SİZE HEP AÇIK'

Galatasaray'ın, Wanda Nara'ya yolladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüze yapmış olduğunuz değerli katkıların farkındayız. Galatasaray Spor Kulübü için göstermiş olduğunuz özveri, emek ve bağlılığı biliyoruz. Beş evladınızın sizinle gurur duyduğuna eminiz; bizler de aynı duyguları paylaşıyoruz. Her zaman yanımızda hissettirdiğiniz uğurunuzla, yokluğunuzda dahi varlığınızı sahada hissettik ve hissetmeye devam ediyoruz. Bugün ve daima, göstermiş olduğunuz üstün gayret için sizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Galatasaray camiası, bu renklere kattığınız değeri daima hatırlayacaktır. Kapımız size her zaman açıktır."

ONA ÇİÇEK GÖNDERİLMEDİ Mİ?

Ancak Wanda Nara'nın paylaşımı, çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından "şaibeli" bulundu. Sosyal medyada Galatasaray'ın Nara'ya böyle bir paket göndermediği iddia edilirken, bazı kullanıcılar da herkese kırmızı gül gönderilirken, ona neden beyaz gül gönderildiğini sorguladı. Kimileri de Wanda Nara'ya çiçek gönderilmediğini, kendisinin China Suarez'e "nispet yapmak için" önceki yıllardan bir paylaşım yaptığını öne sürdü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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