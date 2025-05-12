Mesajlar Dosyaya Girdi: Ünlü Futbolcu Çocuklarına Yaklaşamayacak

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci hakkında, çocuklarına psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşi Pınar Kaşgören'in talebiyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı. Mahkeme, Kahveci'nin çocuklarının bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmasını yasakladı.

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Mesajlar Dosyaya Girdi: Ünlü Futbolcu Çocuklarına Yaklaşamayacak

Türk futbolunun altın jenerasyonundan Nihat Kahveci, bu kez yeşil sahalarla değil, eski eşi ve çocuklarıyla yaşadığı gerilimle gündemde. 2003 yılında evlenip 2014'te yollarını ayıran Nihat Kahveci ve Pınar Kaşgören'in boşanma sonrası başlayan sessizlik, son haftalarda yeniden fırtınalı bir hal aldı.

İki çocuk sahibi eski eşler arasında ipler bu kez kopma noktasına geldi. Sabah'tan Seda Nur Günaydın'ın haberine göre, Pınar Kaşgören, eski eşi hakkında Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak hem kendisi hem de çocukları için uzaklaştırma kararı talep etti. Mahkeme bu talebi yerinde bularak Kahveci'nin çocuklarına yaklaşmasını yasakladı.

Mesajlar Dosyaya Girdi: Ünlü Futbolcu Çocuklarına Yaklaşamayacak - Resim : 1

Ancak mesele yalnızca bir uzaklaştırma kararıyla sınırlı değil. Kaşgören, savcılığa verdiği dilekçede, Kahveci'nin çocuklarına sistematik şekilde "salaksın", "öküzüm", "salak seni" gibi ifadelerle hitap ettiğini, bunun da çocukların ruhsal gelişimini olumsuz etkilediğini öne sürdü. Dilekçeye eklenen WhatsApp mesajları, iddiaların ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, iddiaları dikkate alarak 28 Nisan 2025 tarihli kararla Nihat Kahveci hakkında çocuklarının bulunduğu yerlere 500 metreden fazla yaklaşmama yönünde uzaklaştırma kararı verdi. Kararda, fiziksel değilse de psikolojik şiddet uygulandığına dair tespitlerin yer aldığı öğrenildi.

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Kaynak: Sabah

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