Geçtiğimiz Günlerde Tutuklanmıştı... Ünlü Rapçi Lvbel C5'in Cezaevinden İlk Görüntüsü

'Lvbel C5' mahlaslı Süleyman Burak Bodur, 5 Mayıs 2025 akşamı Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermek üzere çağrıldı. Bodur, burada yapılan işlemlerin ardından Gebze Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Bodur’un ifadesinde şarkı sözlerinde geçen sözleri kasıtlı şekilde yazmadığını, sadece sözlerin kafiyeleri uysun diye yazdığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi.

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan rapçi, 5 ila 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılandı. Mahkeme, Bodur’un tutuklanmasına karar verdi ve ünlü rapçi, Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.

CEZAEVİNDEN İLK GÖRÜNTÜSÜ VE MEKTUBU PAYLAŞILDI

Kandıra Cezaevi'nde tutuklu bulunan rapçi Lvbel C5'ten ilk mektup ve görüntü geldi. Lvbel C5 mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Herkese selamlar, şu an içerideyim. Sizi çok özledim, herkesi çok özledim. Destek mesajlarınız için minnettarım. Başta kendi annem olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlar, onların ellerinden öperim. Kendinize iyi bakın, saygı ve sevgilerimle."

Kaynak: Haber Merkezi