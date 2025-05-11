'Cerrahpaşalıların Ablası' Şıvga Gerez'den Üzen Haber

Kurtlar Vadisi”nde canlandırdığı “Cerrahpaşalıların Ablası” karakteriyle hafızalarda yer eden oyuncu Şıvga Gerez'den sevenlerini üzen haber geldi. Şıvga Gerez kanser hastalığına yakalandığını duyurdu.

'Cerrahpaşalıların Ablası' Şıvga Gerez'den Üzen Haber

Türk dizi tarihine damga vuran 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Cerrahpaşalıların Ablası' karakteriyle tanınan oyuncu Şıvga Gerez'den kötü haber geldi.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Gerez, kansere yakalandığını duyurdu. Gerez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'KANSERLE SAVAŞIMIZ BAŞLAMIŞTIR'

“Kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz."

'Cerrahpaşalıların Ablası' Şıvga Gerez'den Üzen Haber - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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