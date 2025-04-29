Icardi'den Fenerlileri Çıldırtan Fotoğraf! Gece Yarısı Paylaştı Yorum Üstüne Yorum Yağdı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, uzun süredir isminden attığı goller değil paylaşımlarıyla söz ettiriyor. Icardi, yaptığı son ‘Ali Koç’ paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
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Icardi'den Fenerlileri Çıldırtan Fotoğraf! Gece Yarısı Paylaştı Yorum Üstüne Yorum Yağdı

Sakatlığı nedeniyle bir süredir maçlara katılamayan Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Icardi bu kez Wanda Nara değil Ali Koç göndermesi ile gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarı hedef alan Icardi, Instagram hesabından Sarı-Lacivertli taraftarların açtığı 'Ali Koç istifa' pankartını paylaştı.

Icardi'den Fenerlileri Çıldırtan Fotoğraf! Gece Yarısı Paylaştı Yorum Üstüne Yorum Yağdı - Resim : 1

FENERLİ TARAFTARI ÇILDIRTTI

Gece yarısı paylaşımı yaparak ortalığı karıştıran Icardi, fotoğrafa ‘Olur mu sevgili Feberbahçeliler devam etsin bence’ notunu düştü. Fenerbahçe taraftarlarına seslenen Icardi, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Icardi'den Fenerlileri Çıldırtan Fotoğraf! Gece Yarısı Paylaştı Yorum Üstüne Yorum Yağdı - Resim : 2

KAYSERİSPOR MAÇI SONRASI DA SESSİZ KALMAMIŞTI

Icardi daha önce de Fenerbahçe’nin Kayserispor'la 3-3 berabere kalarak Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştüğü maç sonrasında Fenerlileri sinirlendirecek bir paylaşıma imza atmıştı.

Galatasaraylı yıldız, geçen sezon Florya Metin Oktay Tesisleri'nde üzerinde Ali Koç yazan Galatasaray formasıyla poz verdiği fotoğrafı paylaşmıştı.

Icardi'den Fenerlileri Çıldırtan Fotoğraf! Gece Yarısı Paylaştı Yorum Üstüne Yorum Yağdı - Resim : 3

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