Gerard Depardieu'nun 'Tecavüz' Davaları Kabarıyor: Bu Kez Cezasını Çekecek mi?

Dünyaca ünlü Fransız aktör Gerard Depardieu'nun, 6 yıl önce Charlotte Arnould adlı oyuncuya iki gün boyunca tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanması talebinde bulunuldu. İki farklı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ekim ayında yargılanacak olan aktör, bu suçlamadan da yargılanabilir.

Son Güncelleme:
Gerard Depardieu'nun 'Tecavüz' Davaları Kabarıyor: Bu Kez Cezasını Çekecek mi?

Fransız sinemasının en ünlü aktörlerinden Gerard Depardieu, yıllardır onlarca kadın tarafından taciz ve tecavüz suçlamasıyla karşılaşsa da herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı. Geçtiğimiz ocak ayında da, 13 kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanan Depardieu hakkındaki suçlamalardan biri "zamanaşımı" nedeniyle düştü.

Oyuncunun yıllardır faydalandığı bu "cezasızlık" politikası, 28 yaşındaki Fransız oyuncu Charlotte Arnould'un açtığı dava ile son bulabilir. Genç oyuncu, Depardieu'nun, evinde iki gün boyunca kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanması talebinde bulundu.

T24'te yer alan habere göre; 75 yaşındaki Depardieu'dan şikayetçi olan oyuncu, açıklamanın “ileriye doğru atılmış büyük bir adım” olduğunu söyledi.

Şu anda 28 yaşında olan Charlotte Arnould, Ağustos 2018'de Paris'te Fransız yıldız tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

EKİM AYINDA YARGILANACAK

Depardieu'nun avukatı duruşma çağrısına hemen yanıt vermedi, ancak Arnould ile yaşanan seksin rızaya dayalı olduğunu iddia etti. Depardieu da iddialar karşısında sessizliğini bozarak "Ben ne tecavüzcüyüm ne de saldırgan" dedi.

Depardieu ayrıca, 2021 yılında iki farklı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ekim ayında yargılanacak.

Son Güncelleme:
Sicilya'da Batan Süperyattan Bir Ceset Daha Çıkarıldı Sicilya'da Batan Süperyattan Bir Ceset Daha Çıkarıldı
Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor
Kara Kara Düşündüren Tablo... Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz! Özgürlükte Pakistan'la Yarışıyoruz!
Yine Çin Yine Sömürü! Moda Devi Shein'in Tedarikçilerinde 'Çocuk İşçi' Skandalı Moda Devinin Tedarikçilerinde 'Çocuk İşçi' Skandalı
ÇOK OKUNANLAR
Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek: TÜVTÜRK Duyurdu Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek
Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Anneannesini Öldürmüştü: Eski Bakan Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Yeni Gelişme Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Yeni Gelişme
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Görüşmesinde Dikkat Çeken Kulis: İki İsim de O Fikirde Birleşti Kritik Görüşmede Dikkat Çeken Kulis