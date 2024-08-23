Gerard Depardieu'nun 'Tecavüz' Davaları Kabarıyor: Bu Kez Cezasını Çekecek mi?

Fransız sinemasının en ünlü aktörlerinden Gerard Depardieu, yıllardır onlarca kadın tarafından taciz ve tecavüz suçlamasıyla karşılaşsa da herhangi bir yaptırımla karşılaşmadı. Geçtiğimiz ocak ayında da, 13 kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanan Depardieu hakkındaki suçlamalardan biri "zamanaşımı" nedeniyle düştü.

Oyuncunun yıllardır faydalandığı bu "cezasızlık" politikası, 28 yaşındaki Fransız oyuncu Charlotte Arnould'un açtığı dava ile son bulabilir. Genç oyuncu, Depardieu'nun, evinde iki gün boyunca kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanması talebinde bulundu.

T24'te yer alan habere göre; 75 yaşındaki Depardieu'dan şikayetçi olan oyuncu, açıklamanın “ileriye doğru atılmış büyük bir adım” olduğunu söyledi.

Şu anda 28 yaşında olan Charlotte Arnould, Ağustos 2018'de Paris'te Fransız yıldız tarafından cinsel saldırıya uğradığını söyledi.

EKİM AYINDA YARGILANACAK

Depardieu'nun avukatı duruşma çağrısına hemen yanıt vermedi, ancak Arnould ile yaşanan seksin rızaya dayalı olduğunu iddia etti. Depardieu da iddialar karşısında sessizliğini bozarak "Ben ne tecavüzcüyüm ne de saldırgan" dedi.

Depardieu ayrıca, 2021 yılında iki farklı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla ekim ayında yargılanacak.