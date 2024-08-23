Sicilya'da Batan Süperyattan Bir Ceset Daha Çıkarıldı

İtalya'nın Palermo kentinde batan lüks tekneden bir ceset daha çıkarıldı. Cesedin, İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah Lynch'e ait olduğu düşünülüyor.

Sicilya'da Batan Süperyattan Bir Ceset Daha Çıkarıldı

İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli lüks yat, 19 Ağustos sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada batmıştı.

Batan lüks tekneden 6 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Reuters'a konuşan bir kaynak çıkarılan cesetlerden birinin İngiliz Milyarder Mike Lynch'e ait olduğunu söyledi.

BİR CESET DAHA BULUNDU

Bayesian süperyatında kaybolan bir kişinin daha cesedine bugün ulaşıldı. Cesedin, İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch'in 18 yaşındaki kızı Hannah Lynch'e ait olduğu düşünülüyor.

İtalyan savcılar, süperyatın batmasıyla ilgili olarak olası kasıtsız adam öldürme suçlamalarını soruşturuyor.

İtfaiyeciler arasındaki kaynaklara göre dalgıçlar da batığın etrafındaki deniz tabanını incelemeye başladılar. İtalyan sahil güvenliğinden Vincenzo Zagarola, Hannah'yı arama çalışmalarının “kolay ya da hızlı” olmadığını söyledi ve batık yatı “içi su dolu 18 katlı bir binaya” benzetti.

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Kaynak: Ajanslar

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