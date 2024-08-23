Yine Çin Yine Sömürü! Moda Devi Shein'in Tedarikçilerinde 'Çocuk İşçi' Skandalı

Dünya genelinde profesyonel saygınlık edinmiş pek çok firmanın üretim sürecinde çocuk emeği sömürüldüğü ortaya çıkıyor. Bu konuda özellikle Çin'in pek çok skandal uygulaması olduğu biliniyor. Geçmiş yıllarda Apple, Samsung ve Sony'ye, tedarikçilerinin "çocuk işçi" çalıştırdığı suçlamaları yöneltilirken, son olarak hızlı moda devi Shein de böyle bir skandalla gündeme geldi.

Firma, 2023 yılında Çin'deki tedarikçileri arasında iki "çocuk işçiliği" vakası tespit ettiğini açıkladı. Şirket, bu vakaları ocak ve ekim ayları arasında gerçekleştirdiği denetimlerde ortaya çıkardığını, bu bulguların ardından gerekli düzeltici adımların hızla atıldığını bildirdi.

TEDARİKÇİLER 30 GÜNLÜĞÜNE ASKIYA ALINDI

CNBC-e'nin aktardığına göre; Shein'in yeni yayımlanan sürdürülebilirlik raporunda, bu iki vakanın birer "çocuk işçi" mi yoksa birkaç çocuğun çalıştırıldığı iki ayrı olay mı olduğu belirsiz. Çin yasalarına göre, "çocuk işçi" olarak tanımlanan kişiler 16 yaşından küçük olanlar.

Şirket, her iki vakada da çocuklarla olan sözleşmeleri feshetti, birikmiş maaşların ödendiğini, sağlık kontrollerinin yapıldığını ve çocukların ebeveynlerine veya yasal vasilerine geri gönderildiğini bildirdi. Ayrıca, ilgili tedarikçilerin 30 gün süreyle askıya alındığı açıklandı.

'DERHAL FESİH' KARARI ALMIŞTI

Shein, ekim ayında zorla çalıştırma veya "çocuk işçiliği" tespit edilen tedarikçilerin sözleşmelerini derhal feshedecek şekilde tedarik şartlarını güncelledi.

Halka açık şirketlerin özel şirketlere göre daha sıkı raporlama gereklilikleri bulunuyor ve bu da genellikle daha fazla kamuoyu incelemesi anlamına geliyor. Shein, 2023 öncesinde işçi hakları ihlallerini sadece denetimlerin yüzdesi olarak raporlarken, şimdi daha şeffaf bir yaklaşım sergiliyor.