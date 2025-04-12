Hayranların Yıllardır İstediği Oldu, Avlu Dizisi Geri Dönüyor! Demet Evgar Kadroda Olacak mı?
Ekranların kısa sürede efsane haline gelen dizilerinden "Avlu", yoğun istek üzerine yeniden çekiliyor. Dizinin yeni kadrosunda Demet Evgar başta olmak üzere hangi eski oyuncuların yer alacağı merak konusu oldu.
Kaynak: birsenaltuntas.com
Altı yıl önce Star TV’de ekranlarında yayınlanan ve büyük bir beğeni kazanan Avlu dizisi geri dönüyor.
Demet Evgar’ın başrolünü canlandırdığı Limon Film imzalı yapım, yoğun istek üzerine yeniden çekiliyor. Dizinin geri dönüşü, usta oyuncu Rüçhan Çalışkur’un seslendirdiği bir tanıtımla duyuruldu.
DEMET EVGAR OLMAYACAK
Çok yakında hangi kanalda yayınlanacağı belli olacak dizinin kadrosunda hangi oyuncuların olacağı da açıklanacak. İki sezondur Bahar dizisinde kamera karşısına geçen Demet Evgar ise bu kez kadroda olmayacak.