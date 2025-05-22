Icardi ve Nara Arasında Sular Durulmuyor: Şimdi de 'Çocuk' Krizi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreçle yeniden gündemde. 21 Mart'ta resmen boşanan çiftin evliliği, son bir yılda aldatma, şiddet ve velayet tartışmalarıyla sık sık manşetlere taşınmıştı. Boşanmanın ardından Icardi, Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suarez ile yeni bir ilişkiye başladı. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayan çift, 7 Mayıs'ta nişanlandıklarını duyurdu.

Ancak Icardi'nin hayatındaki eski defterler henüz kapanmış değil. Wanda Nara ile olan anlaşmazlıklar, özellikle çocukları üzerinden devam ediyor. Yıldız futbolcu, eski eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini belirterek sert açıklamalarda bulundu.

"Kızlarımla görüşmemi engelliyor" diyen Icardi, "Onlarla vakit geçirebilmek için 6 aydır Arjantin'deyim ama sadece bir gün görebildim. Mahkeme kararlarına uyulmuyor. Üstelik sosyal medyada kızlarımla ilgili yaptığım paylaşımlar nedeniyle bana dava açıldı," ifadelerini kullandı.

Icardi, yaşananların arkasında gerçek dışı suçlamaların olduğunu ve bu iddiaların neden uydurulduğunun yakında anlaşılacağını belirterek, yaşadığı hukuki sürecin devam ettiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi