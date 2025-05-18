Icardi İstanbul'a Döndü, İlk Yaptığı Bu Oldu! Dikkat Çeken 'Okan Buruk' Detayı

Galatasaray'ın bu sezon yeşil sahalardan uzak kalan yıldızı Mauro Icardi, bu akşamki şampiyonluk maçı için İstanbul'a geldi. Icardi'nin döner dönmez yaptığı "Okan Buruk" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Esma Karayel Esma Karayel
Icardi İstanbul'a Döndü, İlk Yaptığı Bu Oldu! Dikkat Çeken 'Okan Buruk' Detayı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takım geçtiğimiz iki sezon olduğu gibi bu yıl da Galatasaray oldu. Ligde aylardır zirveden inmeyen sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nı kazanmalarından 4 gün sonra, bu akşam RAMS Park'ta oynanacak Kayserispor maçında 1 puan almaları durumunda üst üste üç kez kupayı alarak 25. şampiyonluğa ulaşacak ve beşinci yıldızı takacak.

Galatasaray'ın, sezonda birkaç hafta forma giydikten sonra sakatlanan ve çapraz bağlarını koparan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise bu akşam oynanacak olası şampiyonluk maçı için İstanbul'a geldi. Yeşil sahalardan ayrı kaldığı aylarda, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'e giden ve eski eşi Wanda Nara'dan olan kızlarının velayeti için bir hukuk mücadelesi veren Icardi, bu akşam RAMS Park'ta kendisini gösterecek.

Icardi İstanbul'a Döndü, İlk Yaptığı Bu Oldu! Dikkat Çeken 'Okan Buruk' Detayı - Resim : 1

2025 VERSİYONU MU GELİYOR?

Kızları ve sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye dönen ve bunu sosyal medyadan paylaştığı uçak gönderisiyle hayranlarına duyuran yıldız futbolcu, dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı. Galatasaray'ın 2023 yılındaki 23. şampiyonluğu ve 2024 yılındaki 24. şampiyonluğu kutlamaları sırasında teknik direktör Okan Buruk'u omzuna aldığı iki kareyi yan yana paylaşan Icardi, yan kısıma ise bir soru işareti fotoğrafı koydu.

Kısa sürede sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında viral olan fotoğraf hakkında pek çok yorum geldi. Birçok kullanıcı bu sene de aynı pozun verilip verilmeyeceğini merak ettiğini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise Arjantinli yıldızın ağır bir sakatlıktan yeni döndüğünü ve bu hareketi yapamayacağını düşündüklerini söyledi.

Tutkulu Aşk İntikam Savaşına Dönüştü: Icardi'nin Nişanlanmasına Wanda Nara'dan YanıtTutkulu Aşk İntikam Savaşına Dönüştü: Icardi'nin Nişanlanmasına Wanda Nara'dan YanıtMagazin
Galatasaray Şampiyonluk Maçına Çıkıyor! İşte Maçın Muhtemel İlk 11'leriGalatasaray Şampiyonluk Maçına Çıkıyor! İşte Maçın Muhtemel İlk 11'leriSpor
Etiketler
Galatasaray Mauro Icardi Okan Buruk
Ünlü Oyuncudan Kimsenin Bilmediği 'Okan Buruk' Anısı! Herkes Gözyaşlarına Boğdu Gözyaşlarına Boğan 'Okan Buruk' Anısı
646 Sporcu Yarışıyor: 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Başladı 646 Sporcu Yarışıyor: 4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Başladı
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son Çileklerin Raf Ömrünü 10 Kat Uzatan Basit Yöntem! Çöpe Atma Derdine Son
ÇOK OKUNANLAR
İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir İkinci El Araba Alırken Bu Detayı Gözden Kaçıran Yandı! Astarı Yüzünü Geçebilir
Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek Manisa'da Fabrika Kuracaktı, BYD'nin Yeni Adresi Belli Oldu! 2 Bin Kişiye İş Verecek
Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı Bu Bölgelerde Arsası Olanlar Yaşadı! Yatırımcıların Tercih Ettiği İller Belli Oldu, Rekor Arttı
İslam Memiş: İkinci Dalış Başlıyor Altında 'İkinci Dalış'a Dikkat! Uzman İsimden Kritik Uyarı
Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi Mahfi Eğilmez Asgari Ücret İçin Çok Net Konuştu! Kaçınılmaz Dedi, Tarih Verdi