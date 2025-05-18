Icardi İstanbul'a Döndü, İlk Yaptığı Bu Oldu! Dikkat Çeken 'Okan Buruk' Detayı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa en yakın takım geçtiğimiz iki sezon olduğu gibi bu yıl da Galatasaray oldu. Ligde aylardır zirveden inmeyen sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nı kazanmalarından 4 gün sonra, bu akşam RAMS Park'ta oynanacak Kayserispor maçında 1 puan almaları durumunda üst üste üç kez kupayı alarak 25. şampiyonluğa ulaşacak ve beşinci yıldızı takacak.

Galatasaray'ın, sezonda birkaç hafta forma giydikten sonra sakatlanan ve çapraz bağlarını koparan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ise bu akşam oynanacak olası şampiyonluk maçı için İstanbul'a geldi. Yeşil sahalardan ayrı kaldığı aylarda, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'e giden ve eski eşi Wanda Nara'dan olan kızlarının velayeti için bir hukuk mücadelesi veren Icardi, bu akşam RAMS Park'ta kendisini gösterecek.

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Kızları ve sevgilisiyle birlikte Türkiye'ye dönen ve bunu sosyal medyadan paylaştığı uçak gönderisiyle hayranlarına duyuran yıldız futbolcu, dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı. Galatasaray'ın 2023 yılındaki 23. şampiyonluğu ve 2024 yılındaki 24. şampiyonluğu kutlamaları sırasında teknik direktör Okan Buruk'u omzuna aldığı iki kareyi yan yana paylaşan Icardi, yan kısıma ise bir soru işareti fotoğrafı koydu.

Kısa sürede sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında viral olan fotoğraf hakkında pek çok yorum geldi. Birçok kullanıcı bu sene de aynı pozun verilip verilmeyeceğini merak ettiğini dile getirdi. Bazı kullanıcılar ise Arjantinli yıldızın ağır bir sakatlıktan yeni döndüğünü ve bu hareketi yapamayacağını düşündüklerini söyledi.