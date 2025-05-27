Yalı Çapkını'nın 'Hattuç Hala'sı Şerif Sezer Ölümden Dönmüştü! Kızı Son Durumunu Açıkladı

Star TV’de 3 sezon boyunca yayınlanan ve bu yıl final bölümüyle seyirciye veda eden Yalı Çapkını dizisinin ‘Hattuç Hala’sı ünlü oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirmişti.

KIZI AÇIKLADI

Ölümden dönen ünlü oyuncunun kaza haberi, tüm hayranlarını korkuturken Şerif Sezer’in kızından açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Deniz Arna, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

'ANNEM VE BABAM İYİ'

Arna, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Annem ve babam çok şükür gayet iyi. Bizi arayan, soran herkese teşekkür ederiz.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Hattuç Hala karakteri ile gönüllerde taht kuran Şerif Sezer’in hayati tehlikesinin olmaması hem dostlarını hem de hayranlarını sevindirdi.

NE OLMUŞTU?

“Asmalı Konak” ve “Karagül” gibi dizilerle tanınan usta oyuncu Şerif Sezer, Muğla Milas’ta trafik kazası geçirmişti. Bodrum yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. yönetimindeki araçla çarpışan Sezer, ölümün eşiğinden dönmüştü. Kazada Sezer’in aracı büyük hasar görürken, kendisi yara almadan kurtulmuştu.

Olay yerine sevk edilen sağlık, trafik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Ş.A. hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi