Yalı Çapkını'nın 'Hattuç Hala'sı Şerif Sezer Ölümden Dönmüştü! Kızı Son Durumunu Açıkladı

Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği ‘Hattuç Hala’ karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Şerif Sezer’in geçirdiği trafik kazası sonrasındaki son durumu belli oldu. Hattuç halanın kızı açıkladı. İşte ünlü oyuncunun son durumu…

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Yalı Çapkını'nın 'Hattuç Hala'sı Şerif Sezer Ölümden Dönmüştü! Kızı Son Durumunu Açıkladı

Star TV’de 3 sezon boyunca yayınlanan ve bu yıl final bölümüyle seyirciye veda eden Yalı Çapkını dizisinin ‘Hattuç Hala’sı ünlü oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirmişti.

Yalı Çapkını'nın 'Hattuç Hala'sı Şerif Sezer Ölümden Dönmüştü! Kızı Son Durumunu Açıkladı - Resim : 1

KIZI AÇIKLADI

Ölümden dönen ünlü oyuncunun kaza haberi, tüm hayranlarını korkuturken Şerif Sezer’in kızından açıklama geldi. Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Deniz Arna, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Yalı Çapkını'nın 'Hattuç Hala'sı Şerif Sezer Ölümden Dönmüştü! Kızı Son Durumunu Açıkladı - Resim : 2

'ANNEM VE BABAM İYİ'

Arna, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Annem ve babam çok şükür gayet iyi. Bizi arayan, soran herkese teşekkür ederiz.

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Hattuç Hala karakteri ile gönüllerde taht kuran Şerif Sezer’in hayati tehlikesinin olmaması hem dostlarını hem de hayranlarını sevindirdi.

NE OLMUŞTU?

“Asmalı Konak” ve “Karagül” gibi dizilerle tanınan usta oyuncu Şerif Sezer, Muğla Milas’ta trafik kazası geçirmişti. Bodrum yönüne seyir halindeyken karşı yönden gelen 26 yaşındaki Ş.A. yönetimindeki araçla çarpışan Sezer, ölümün eşiğinden dönmüştü. Kazada Sezer’in aracı büyük hasar görürken, kendisi yara almadan kurtulmuştu.

Olay yerine sevk edilen sağlık, trafik ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralanan sürücü Ş.A. hastaneye kaldırılmıştı.

'Hattuç Hala' Ölümden Döndü'Hattuç Hala' Ölümden DöndüMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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Şerif Sezer Yalı Çapkını
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