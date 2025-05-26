'Hattuç Hala' Ölümden Döndü

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Şerif Sezer’in durumu merak konusu oldu. Sağlık ekiplerinden edinilen bilgiye göre, Sezer kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hurda haline gelen araçtan çıkarılan oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazada yaralanan sürücü Ş.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şerif Sezer ise olay yerine çağırdığı bir arkadaşı tarafından Bodrum’a gitmek üzere yola devam etti.