'Hattuç Hala' Ölümden Döndü
Yalı Çapkını dizisinde 'Hattuç Hala' karakterini canlandıran usta oyuncu Şerif Sezer, Milas’ta meydana gelen trafik kazasında ölümden döndü. Araçlar hurdaya dönerken, Sezer kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaynak: Sözcü
Yalı Çapkını dizisinin sevilen oyuncularından Şerif Sezer, Milas’ta yaşanan ciddi bir trafik kazasında ölümden döndü. Sözcü'de yer alan habere göre, usta oyuncunun içinde bulunduğu aracın, Söke’den Milas yönüne ilerlerken başka bir araçla çarpıştığı öğrenildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, çarpışmanın etkisiyle iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu.
Milas Ziraat Odası Başkanlığı önünde gerçekleşen kazada, sürücülerden biri olan Ş.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Milas-Söke karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yolu tekrar ulaşıma açtı.
Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Şerif Sezer’in durumu merak konusu oldu. Sağlık ekiplerinden edinilen bilgiye göre, Sezer kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Hurda haline gelen araçtan çıkarılan oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazada yaralanan sürücü Ş.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şerif Sezer ise olay yerine çağırdığı bir arkadaşı tarafından Bodrum’a gitmek üzere yola devam etti.