Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusu Sosyal Medyaya Damga Vurdu! 'Kaya'nın İpeği'nin Yaşını Duyan İnanamadı

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in kadrosuna dahil olan sürpriz oyuncu sosyal medyayı salladı. Dizideki Kaya karakterine partner olarak gelen ünlü oyuncu Çağla Şimşek’in yaşı ise çok konuşuldu. İşte Uzak Şehir’in İpek’ine dair detaylar…

Esma Karayel Esma Karayel
Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusu Sosyal Medyaya Damga Vurdu! 'Kaya'nın İpeği'nin Yaşını Duyan İnanamadı

Mardin sınırında geniş topraklara sahip Albora Ailesi’nin hayatını anlatan, reyting rekorları kıran kadrosunda Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Alper Çankaya, Atakan Özkaya, Ferit Kaya gibi oyuncuların yer aldığı, fenomen dizi Uzak Şehir’in kadrosuna bir oyuncu daha eklendi.

Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusu Sosyal Medyaya Damga Vurdu! 'Kaya'nın İpeği'nin Yaşını Duyan İnanamadı - Resim : 1

DİZİYE YENİ OYUNCU

Dizinin hırçın delikanlısı Kaya’ya partner olarak gelen ünlü oyuncu Çağla Şimşek’in diziye gelişi de yaşı da olay oldu. Diziye İpek karakteriyle dahil olan Çağla Şimşek sosyal medyaya damga vurdu.

Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusu Sosyal Medyaya Damga Vurdu! 'Kaya'nın İpeği'nin Yaşını Duyan İnanamadı - Resim : 2

Çağla Şimşek’i Kaya ile yakıştıranlar, ünlü oyuncaya yorum yağdırdı. Sosyal medyada ‘İyi ki geldi’, ‘Bence Kaya’ya iyi gelecek’, ‘Çok yakıştılar’, ‘Daha güler yüzlü’ gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir'in Yeni Oyuncusu Sosyal Medyaya Damga Vurdu! 'Kaya'nın İpeği'nin Yaşını Duyan İnanamadı - Resim : 3

HERKES 'KÜÇÜK GELİN' OLARAK TANIYOR

2007 yılında Elveda Derken dizisiyle oyunculuk dünyasına adım atan Çağla Şimşek, ‘Küçük Gelin’ dizisiyle ismini duyurmuş ardından Kırmızı Işık, Kayıp Prenses, Hayat Devam Ediyor, Küçük Gelin, Kardeşlerim ve Elkızı dizilerinde rol almıştı.

23 YAŞINDA AMA 17 GİBİ

Uzun süredir aktif olarak oyunculuk yapan Çağla Şimşek’im 23 yaşında olması ve herkesin 17 olarak yorumlaması da en çok konuşulanlardan biri oldu.

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