Yeşilçam'ın Gölgede Kalan Güzeliydi... Devlet Devrim Hayatını Kaybetti

Yeşilçam sanatçılarından Devlet Devrim, 81 yaşında hayatını kaybetti. Ses Dergisi'nin 1962 yılı kapak yıldızı seçildikten sonra Yeşilçam kariyerine başlayan ve 70'den fazla filmde rol alan Devlet Devrim'in ölümünü Film-San Vakfı duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, "Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Sanatçının ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

DEVLET DEVRİM KİMDİR?

Babası Mısırlı, annesi Türk olan Devlet Devrim, 1944'te Mısır'ın İskenderiye şehrinde dünyaya geldi. Devlet Devrim, ilk olarak Ümit Utku'nun yönetmenliğini yaptığı, Orhan Günşiray ve Nebahat Çehre'nin başrollerinde yer aldığı 1963 yapımı "Çiçeksiz Bahçe" filmiyle sinema hayatına başladı. 1969'a kadar aralıksız bir şekilde sinemaya devam etti, bir süre şarkıcılık da yaptı.

1971'de evlendikten sonra sahne yaşamına nokta koydu. 1999 yılında, Attila İlhan'ın aynı adlı romanından uyarlanan 'Kurtlar Sofrası' adlı dizide 'Arap Zehra' adlı şarkıcı bir kadını canlandırdı.

Kaynak: Haber Merkezi