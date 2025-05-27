Yeşilçam'ın Bir Efsanesinin Daha Hayatı Film mi Oluyor? Burcu Biricik Ağzından Kaçırdı, Ortalık Karıştı

Kısa süre önce Yeşilçam’ın usta ismi, Hababam Sınıfı’nın Hafize Ana’sı Adile Naşit’in hayatının beyaz perdeye aktarılacağı duyurulmuştu.

'ADİLE' HEYECAN YARATMIŞTI

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturacağı 'Adile' filmi konuşulmaya devam ederken, filmde Adile Naşit’e ünlü oyuncu Meltem Kaplan’ın hayat vereceği öğrenilmişti. Adile Naşit dışında, merak edilen filmin kadrosunda Tarık Akan'a Çetin Lale, Ayşen Gruda'ya Elif Nur Kerkük, Müjde Ar'a Seda Bakan, Kartal Tibet'e Emre Taşkıra, Halit Akçatepe’ye Mustafa Ceyhan, Kemal Sunal'a ise Berkay Tulumbacı'nın hayat vereceği belli olmuştu.

Herkesi heyecanlandıran projeye dair hazırlıklar sürerken, ünlü oyuncu Burcu Biricik’in sosyal medyada oyuncu Alican Aytekin’in bir paylaşımına yaptığı yorum olay oldu. Adile Naşit’ten sonra Cüneyt Arkın’ın da mı hayatı film oluyor? İşte herkesin konuştuğu yorum…

ORTALIĞI KARIŞTIRAN YORUM

“Ufak Tefek Cinayetler”, “Sen Çal Kapımı” gibi dizilerle akıllara kazınan ünlü oyuncu Alican Aytekin Instagram hesabından Cüneyt Arkın imajlı bir fotoğrafını paylaştı.

Instagram hesabından 'Ve sonra dedi ki' notuyla bir video paylaşan ünlü oyuncu, herkesi şoke etti. Ünlü oyuncu Burcu Biricik, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a benzemek için yaptığı imaj değişikliğine kayıtsız kalmadı.

SIRA CÜNEYT ARKIN'DA MI?

Burcu Biricik, paylaşımın altına ‘Seninle ben Filiz Akın ile Cüneyt Arkın mıyız? Neyiz?’ yorumunu yaptı. Aytekin ise Biricik’e ‘Galiba’ yorumuyla yanıt verdi.

İki oyuncu arasındaki yorumlar sonrasında sosyal medyada Cüneyt Arkın’ın da hayatının film olacağı iddiası konuşulmaya başlandı.